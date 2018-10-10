مجلة "مصر للطيران" تعتذر لممثلة أمريكية.. بعد مقابلة مثيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد تشكل المقابلات مع النجوم محط اهتمام الجماهير، وأحيانا قد تثير الكثير من الجدل بسبب محتواها خصوصا ان كان صادما، لكن التشكيك في المقابلة نفسها قد يسبب صدمة حقيقية بالنسبة للمعجبين والنجوم على حد سواء!



في هذا السياق، إعتذرت مجلة تابعة لشركة مصر للطيران، الثلاثاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول، عن مقابلة مع الممثلة الأمريكة "درو باريمور"، هذه المقابلة أثارت جدلا على الإنترنت في ظل تشكيك الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي في أن المقابلة حقيقية، ونشرت رئيسة تحرير مجلة "حورس" ومدير وكالة الأهرام للدعاية والإعلان التي تصدر المجلة، رسالة، الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول، توحي بأن المشكلة جاءت فقط من الترجمة من الإنكليزية للعربية والعكس..

وجاء في الرسالة: "نعتذر عن أي فهم قد تم تفسيره على أنه إساءة للفنانة الكبيرة"، "، وكان الكاتب والمحلل السياسي، "آدم بارون"، نشر صورا التقطها لصفحات المجلة والمقابلة على "تويتر"، قائلا إنه كان على متن رحلة "مصر للطيران"، وتصفح المجلة التي نشرت مقابلة وصفها "بالسريالية" مع الممثلة الأمريكية، وذكر أن المقال تضمن أخطاء إملائية ونحوية، وفق وكالة "رويترز"..

وجاء في الحوار المنشور: "من المعروف أن باريمور كان لديها أكثر من 17 علاقة وخطبة وزواج، ويعتقد علماء النفس أن سلوكها هذا يعد طبيعيا، لأنها افتقدت دور الرجل القدوة في حياتها بعد انفصال والديها عندما كان عمرها 9 سنوات فقط"، في المقابل، أبلغ متحدث باسم "باريمور" صحيفة "مترو" الأمريكية، أن النجمة تحدثت مع الصحفية، إلا أن كلامها "لم يكن مخصصا للمجلة"..

وفي وقت سابق، كتبت الصحفية التي حمل المقال اسمها، "عايدة تكلا"، تغريدة على "تويتر" بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول، تقول فيها إن المجلة ربما بالغت في تحرير المقال لكن "هذا لا ينفى حقيقة أن المقابلة مع "درو باريمور" التي أجريت في نيويورك حقيقية وبعيدة كل البعد عن التلفيق"..



مصدر الصورة موقع (abcnews)

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