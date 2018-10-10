قصة مؤلمة.. عروس تزور قبر عريسها يوم الزفاف (صورة)

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة



قد يكون من الصعب تقبل وفاة قريب أو صديق بسهولة، فالحزن يكنم الأنفاس في مثل هذه المواقف التي نمر بها في حياتنا، لكن القدر في بعض الأحيان يتدخل فيغير مجرى حياة البشر في اوقات غير متوقعة..

في هذا السياق، نشرت عروس صورة مؤلمة لها وهي ترتدي ثوب زفافها، وتقف عند قبر عريسها، الذي توفي قبل "اليوم الموعود"، وكانت "جيسيكا بادجيت" مخطوبة للزواج من "كيندال جيمس مورفي"، يوم 29 سبتمبر/ أيلول، إلا أن مورفي، (رجل الإطفاء في مونتغمري بولاية إنديانا الأمريكية)، توفي في حادث سير، وفق موقع "fox 17".

وقال المصدر إن مورفي (27 عاما) لقي مصرعه في نوفمبر 2017، مع زميله بعد اصطدام سيارتهما بثلاث سيارات أخرى، لأن سائقها كان مخمورا، ولتكريم "يوم زفافهما"، الذي لم يكتب له أن يعقد، زارت "بادجيت" قبر مورفي، مرتدية الثوب الذي كان من المنتظر أن ترتديه يوم عرسها..





والتقطت العروس مجموعة من الصور إلى جانب قبر خطيبها في يوم الزفاف الذي لم يكتب له أن يحدث ووضعت بالقرب منه اللباس الكامل لرجل الإطفاء وخوذته وبقية لوازمه، وكانت "بادجيت" مرفوقة بعائلتها وأصدقائها الذين حضروا معها لمساندتها ودعمها نفسيا بعد ما عانته خلال الفترة الماضية..

مصدر (موقع fox 17)

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