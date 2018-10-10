أفراد الأمن بمطارات الهند ممنوعون من الابتسام لهذا السبب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (بي بي سي)

تعليمات جديدة وفريدة تلقاها أفراد أمن المطارات في الهند ، لا مزيد من الابتسام ، ولا مزيد من إظهار الود للمسافرين .

هذا القرار أصدرته السلطات خشية أن توحي كثرة الابتسام بوجود تراخ أمني، وما يتضمنه ذلك من مخاطر وقوع هجمات.

وترغب وكالة الأمن الصناعي المركزية، المسؤولة عن سلامة الطيران، في أن يتحلى موظفوها "بمزيد من اليقظة أكثر من الود".

وقالت صحيفة إكسبرس الهندية إن الجنود سيعتمدون "نظام الابتسامة الكافية" بدلا من "نظام الابتسامة العريضة".

ويقال إن المسؤولين يعتقدون أن الإفراط في إظهار الود يجعل المطارات عرضة لخطر الهجمات.

وقال راجيش رانجان، مدير عام الوكالة، إن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة كانت بسبب "التركيز المبالغ فيه على إظهار الود للمسافرين".

وليست هذه المرة الأولى التي يُطلب فيها من قوات الشرطة الهندية تحسين المعايير أو تغيير سلوكياتهم.

ففي يوليو/تموز، طلبت شرطة الاحتياط لولاية كارناتاكا من قواتها تقليل الوزن وإلا سيتعرضون للإيقاف عن العمل.

وفي عام 2004 طُلب من جهاز شرطة ولاية مادهيا براديش إطلاق شواربهم بسبب اعتقاد مسؤولين بأن ذلك يجعلهم أكثر احتراما.

وعلى نقيض الخطوة الهندية، استعانت الشرطة في نيبان عام 2014 بنحو 600 مدرب بغية مساعدة القوات على تعزيز مظاهر الود.

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