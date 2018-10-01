"كيّا" تغزو أفقا جديدا بسيارتها "e-Niro" الكهربائية بالكامل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد أن فتحت "تسلا" شهية عمالقة صناعة السيارات لإنتاج مركبات تعمل على الكهرباء، بات بمقدورنا القول بأن السوق يعد بمفاجآت كبيرة في هذا المجال. وتعتزم شركة كيا كشف النقاب عن سيارتها e-Niro الكهربائية، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، خلال مشاركتها في معرض باريس الدولي للسيارات.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها الجديدة تأتي مزودة ببطاريتين سعة 39.2 كيلووات ساعة و64 كيلووات ساعة، لكي تصل السيارة إلى مدى سير يبلغ 312 و485 كلم، ويستغرق شحن البطارية بنسبة 80% حوالي 45 دقيقة بعد توصيلها بمنفذ شحن سريع بقدرة 100 كيلووات.

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وتتمتع السيارة بعزم دوران أقصى يبلغ 395 نيوتن متر، وينطلق الموديل الأساسي بقوة 100 كيلووات (136 حصان)، ويتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون9.8 ثوان، بينما ينطلق الموديل الأقوى بقوة 150 كيلووات/204 حصان (7.8 ثوان)، وتم تحديد السرعة القصوى عند حاجز 160 كلم/س، وتعتمد السيارة على باقة من أحدث الأنظمة التقنية مثل استرداد طاقة الكبح.

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