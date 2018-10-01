شاهد صحاب أطول لحية في العالم والتي قاربت الـ7 أمتار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تمكّن رجلٌ هندي يدعى جيردار فياس "58 عاما" من مدينة راجستان، من إطلاق لحيته حتى وصل طولها 7 أمتار، وقد لقّب بصاحب أطول شارب في العالم.

ويقضي فياس 3 ساعات يوميًا في الاعتناء بلحيته منذ 1985 بعد أن قرّر عدم حلاقتها نهائيًا، واثقًا أنّها الأطول والأفضل في العالم، كما يحرص على الاستيقاظ مبكرًا ويفرد شعر لحيته على السرير ويضع المزيج من الزيوت الطبيعية التي تطيل الشعر، ويتدلّكه لمدّة لا تقلّ عن ساعتين وبعد ذلك يبدأ تمشيطه بدون كلل.

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لا يغسل فياس لحيته إلا مرّة واحدة في السنة حرصًا على الشعر من التساقط، لذلك حرص على تدليك وتمشيط الشعر يوميًا من دون أن يقرب الماء، مؤكدًا أنّه لا يؤمن باستخدام مواد كيميائية مثل الشامبو.

واشتهر الرجل بلقب صاحب أطول شارب في الهند، فالكثير يسعون لالتقاط صور تذكارية معه رغم أنّ مظهره يمثل إزعاج وتخويف للبعض، لكنّه يتجاهل الانتقادات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه سيواصل الاهتمام بها طيلة حياته.

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