"غوغل" يحتفل بميلاد الشاعر "فاروق شوشة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

احتفل محرّك البحث "غوغل" بالذكرى الـ82 لميلاد الشاعر والأديب المصري فاروق شوشة، تقديراً لبرنامجه الإذاعي الشهير "لغتنا الجميلة"، يذكر أنّ الراحل التحق في الاذاعة المصرية في العام 1958 وأصبح رئيساً لها في العام 1994، وقدّم للتلفزيون المصري برنامج "أمسية ثقافية"، وعمل عضواً بمجمع اللغة العربية ورئيساً للجنتي النصوص في الإذاعة والتلفزيون، وعضواً في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيساً للجنة المؤلفين والملحنين.

من مؤلفاته: "لغتنا الجميلة"، "أحلى 20 قصيدة حب في الشعر العربي"، "أحلى 20 قصيدة في الحب الإلهي، "العلاج بالشعر"، "لغتنا الجميلة ومشكلات المعاصرة"، "مواجهة ثقافية"، "عذابات العمر الجميل".



وقد رأى شوشة أن ثمة بيتين من أكثر الأبيات الغزلية مبالغةً عند العرب، الاول لأحمد شوقي وهو من قصيدة " يا جارة الوادي": لا أَمسِ من عمرِ الزمـان ولا غَـد/ جُمِع الزمانُ فكـان يـومَ رِضـاكِ. والثاني لجميل بن معمر أو جميل بثينة في قوله: أقلّبُ طرفي في السماءِ، لعله/ يوافقُ طَرفي طَرفَكُمْ حين يَنظُر.



حصل على جائزة كفافيس العالمية عام 1991، وحاز جائزة النيل من الدولة العام 2016، وهي أعلى وسام يمنح للأدباء في مصر، كما أطلق اسمه على المكتبة العامة في قصر ثقافة دمياط.

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