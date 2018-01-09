حملة إلكترونية سعودية لحظر كل من يبث السموم في عقول الشباب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أطلق مغردون سعوديون على موقع التواصل الأشهر في السعودية "تويتر" حملةً إلكترونية بعنوان "حملة تبليك المشاهير" طالبوا فيها بوضع حد لما يطلق عليهم ناشطو مواقع التواصل الإجتماعي أو مشاهير السوشيال ميديا.

وقال منظمو الحملة أن المواقع الإجتماعية أصبحت تضج بالكثير من الشخصيات التي يكون همها في المقام الأول البحث عن الشهرة بصرف النظر عن القيم الأخلاقية والمبادىء التي ينشروها حيث يقومون بنشر مواد تافهة تؤثر في طريقة تفكير الشباب وتبث السموم في عقول بعض المراهقين بالإضافة لنشر مواد اعلانية رخيصة يجنون من خلفها الملايين وهي تروج لمنتجات قليلة الجودة ولكن يتم التسويق لها بادعاءات ووصف مضلل في اغلب الاحيان.

وقال مغردون أن أصحاب هذه الحسابات التي طالبوا بوضعهم ضمن قائمة الحظر لا يخدمون الوطن بآرائهم واعلاناتهم المضللة حيث حان وقت سحب الثقة والشهرة منهم – بحسب تعبير المغردين-.

ومن بين المشاهير الذين تداولت أسماؤهم نجلاء عبد العزيز حيث دشن البعض وسم فرعي باسمها #تبليك_نجلا_عبدالعزيز وكذلك #تبليك_هيا_الغماس وتداولت أسماء أفنان الباتل ومودل روز ورغد محمد وسارة الودعاني وروان حسين وفيحان ومختار الديرة وغيرهم من الناشطين.

كما طالب بعض المغردون بحظر لحسابات بعض الفنانين والإعلامين أيضًا. ولاقت الحملة تفاعلا واسعا عبر “تويتر” حيث تصدر وسمها قائمة التغريدات الأكثر نقاشا ومداولة على مدار خمس أيام متتابعة.

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