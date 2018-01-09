اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 9 يناير / كانون الثاني:



1038 - وقوع زلزال شينصي في الصين ونتج عنه ما يقارب 2300 حالة وفاة.

1718 - فرنسا تعلن الحرب على إسبانيا.

1788 - ولاية كونيتيكت تنضم للولايات المتحدة لتكون الولاية الخامسة في ترتيب الانضمام.

1793 - جون بيير بلونشار يحلق بمنطاد هوائي ليكون أول من يحلق به في الولايات المتحدة.

1832 - السلطان العثماني محمود الثاني يفتتح "مدرسة جراحخانة عامرة" لتخريج الأطباء الجراحين.

1857 - زلزال في حصن تيجون بكاليفورنيا بقوة 7.9 على مقياس ريختر، وهو أحد أكبر 15 زلازلا في الولايات المتحدة، وأحد أضخم الزلازل في تاريخ كاليفورنيا.

1861 - ولاية ميسيسيبي تنشق عن الولايات المتحدة لتصبح ثاني ولاية تعلن انشقاقها في إطار الحرب الأهلية الأمريكية.

1932 - الإمبراطور هيروهيتو يتعرض لمحاولة اغتيال بقنبلة يدوية في حادثة ساكورادامون على يد قومي كوري.

1939 - إيطاليا تعلن ضم طرابلس وبرقة إليها وتمنح سكانهما جنسيتها.

1945 - الولايات المتحدة تغزو جزيرة لوزون الفلبينية.

1951 - الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

1960 - جمال عبد الناصر يضع حجر الأساس لبناء السد العالي.

1963 - أول نقل تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية من قبل الولايات المتحدة.

1968 - انشاء منظمة للدول العربية المصدرة للنفط.

1987 - إيران تشن هجوما عارما على شط العرب في إطار الحرب العراقية الإيرانية.

1990 - تدشين انبوب النفط العراقي الذي يصل إلى ينبع السعودية على البحر الأحمر.

1991 - وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر يعلن فشل المحادثات بينه وبين وزير الخارجية العراقي طارق عزيز وذلك لعدم إيجاد مرونة من العراق للاستجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي لانسحاب العراق من الكويت، ويذكر أن هناك سوء فهم عراقي للرد الدولي على غزو الكويت وأنه لم يسمع شيئًا من عزيز يشير إلى أن العراق سينسحب من الكويت.

1995 - رائد الفضاء فاليري بولياكوف يتم 366 يوما في المحطة الفضائية مير ليحطم بذلك الرقم القياسي في البقاء أطول مدة في الفضاء.

2004 - اتفاق تتعهد ليبيا بموجبه تقديم تعويضات لعائلات ضحايا اعتداء على طائرة تابعة لشركة أوتا الفرنسية في 1989 أسفر عن مقتل 170 شخصا.

2005 - جون قرنق يتسلم السلطة كأول رئيس لجنوب السودان بعد اتفاقية نيفاشا للسلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان.

2006 - السودان يصدر عملة جديدة باسم الجنيه بدلًا من الدينار.

2007 - مواجهات وتظاهرات في دكا تطالب بالغاء الانتخابات العامة في بنغلادش.

2008 - الرئيس الاميركي جورج بوش يبدأ جولة في الشرق الاوسط في محاولة لتحريك عملية السلام التي اهملت خلال ولايته الرئاسية.

2010 - وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يعلن أن بلاده قررت منع أي قوافل مساعدات إنسانية لغزة من عبور أراضيها مهما يكن مصدرها أو نوعية القائمين عليها.

2011 - بدء عملية التصويت في استفتاء تقرير مصير جنوب السودان.

2011 - تجدد الإحتجاجات الشعبية في تونس يخلف 8 قتلى وعددًا من الجرحى سقطوا برصاص الشرطة.

2011 - مصرع 3 متظاهرين وإصابة 400 آخرين في مصادمات بين متظاهرين شبان وقوات الأمن في أنحاء مختلفة من الجزائر.

2011 - تحطم طائرة ركاب إيرانية على متنها أكثر من مئة راكب فوق منطقة أرومية، والإعلان عن نجاة خمسين راكبًا.

2017 - الاتحاد الدولي لكرة القدم يُعلن رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم إلى 48 منتخبا ابتداءاً من نسخة 2026.

2017 - الإعلان عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2016 في حُلّتِها الجديدة.



مواليد

1728 - توماس وارتون، شاعر إنكليزي.

1890 - كارل تشابيك، كاتب تشيكي.

1913 - ريتشارد نيكسون، رئيس الولايات المتحدة السابع والثلاثون.

1922 - أحمد سيكو توري، رئيس غينيا.

1922 - هار غوبند خورانا، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.

1925 - لي فان كليف، ممثل أمريكي.

1926 - جيانيس كريستو، موسيقي يوناني.

1930 - إيغور نيتو، لاعب ومدرب كرة قدم سوفياتي.

1936 - أحمد محمد عوف، كاتب موسوعي مصري.

1955 - جي كي سيمنس، ممثل أمريكي.

1958 - سلمى المصري، ممثلة سورية.

1959 - ريغوبيرتا مينتشو، عاملة بمجال حقوق الإنسان غواتيمالية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1992.

1967 - كلاوديو كانيجيا، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1973 - شون بول، مغني جامايكي.

1978 - جنارو غاتوزو، لاعب كرة قدم إيطالي.

1981 - إوزيبيوس سمولاريك، لاعب كرة قدم بولندي.

1982 - حسن محمد، ممثل ومذيع بحريني.

1982 - الأميرة كاثرين، دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام دوق كامبريدج.



وفيات

1873 - نابليون الثالث، إمبراطور فرنسي.

1878 - الملك فيتوريو إمانويلي الثاني، ملك إيطاليا.

1961 - إميلي جرين بالش، اقتصادية ونقابية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1946.

1970 - جيانيس كريستو، موسيقي يوناني.

1998 - كينيتشي فوكوي، صيدلي ياياني حائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1981.

2007 - إبراهيم خان، ممثل سوداني.

2016 - حمادة إمام، معلق رياضي ولاعب كرة قدم مصري سابق.



أعياد ومناسبات

عيد الجمهورية في صربيا.

عيد الجمهورية في البوسنة والهرسك.

عيد الشرطة في العراق.

عيد الشهداء في بنما.



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