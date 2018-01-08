دعما لمشاريع الشباب جائزة الشيخ محمد بن راشد تكرم الفائزين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

كرم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الفائزين بجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب بفئاتها، والجائزة استحدثت هذا العام فئات جديدة.

الجائزة التي تشمل رواد أعمال من العالم العربي، تنقسم إلى عدة فئات وقطاعات متنوعة، مثل التجارة والصناعة والخدمات.

ويتم تكريم شركات صغيرة ومتوسطة بالإضافة إلى مشاريع مدارة من البيت ومن أصحاب الهمم، كما توجد فئة خاصة لأفضل رجل أعمال وأفضل سيدة أعمال.

التكريم يشمل أيضا الشركات والمؤسسات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية الداعمة لمشاريع الشباب.

وتتبع لجنة التحكيم عدة معايير لاختيار الفائزين، ومنها مؤشر نمو الأداء والإبداع والابتكار والتميز المؤسسي، إضافة إلى دور الشركة واهتمامها في تعزيز المسؤولية الاجتماعية.

وتهدف الجائزة بشكل رئيسي إلى دعم وتشجيع وتحفيز رواد الأعمال في العالم العربي، نحو ترجمة طموحاتهم إلى مشاريع مستقبلية تعزز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل للخريجين الجدد.

ولأول مرة تم إطلاق فئة الموظف الحكومي الداعم لمشاريع الشباب، وكانت جائزة فئة أفضل رائدة أعمال لعام 2017 من نصيب الدكتورة شيماء نواف فواز من دولة الإمارات، وفاز في فئة أفضل رائد أعمال للعام نفسه المواطن عبيد بن طوق المري، وعن فئة أفضل شخصية عربية في دعم ريادة الأعمال فازت الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي.

وقال حسين لوتاه الدير العام لبلدية دبي لـ "البيان" إن دعم مشاريع الشباب يمثل مهمة وطنية وبلدية دبي استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا في هذا المجال، الأمر الذي تكلل بحصول البلدية على جائزة أفضل جهة حكومية داعمة لريادة الأعمال.

وتلقت الجائزة 456 طلباً للمشاركة في الجائزة، منها 251 طلباً من داخل الدولة، و78 طلباً من الوطن العربي، فيما بلغ عدد الجهات الداعمة المرشحة من المنطقة العربية 127 جهة.

وبلغ عدد المشاريع التي تأهلت للمرحلة الثانية من الجائزة 76 مشروعاً من داخل الدولة لرواد أعمال إماراتيين، وبلغ مجموع العوائد السنوية لهذه المشاريع حوالي 963 مليون درهم، فيما تجاوز مجموع الأرباح 180 مليون درهم، وتوظف هذه المشاريع ما يقرب من 4000 موظف.

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