بالفيديو.. تفحيط أمام مدرسة بمكة يثير استياء السعوديين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول مغردون سعوديون على موقع التواصل الأشهر في السعودية "تويتر" مقطع فيديو يظهر قيام شخص بالتفحيط أمام مدارس البشرى بالعوالي في مكة المكرمة بشكل جنوني، حيث كاد أن يصطدم بأحد الأشخاص العابرين.

وظهر خلال المقطع أحد الشباب المتهورين وهو يقود إحدى المركبات ويقوم بالتفحيط بشكل خطير قد يُعرِّض حياة المارة للخطر الشديد.

وأبدى متداولو المقطع استياءهم من التفحيط خاصة في هذه الأيام مع الاختبارات، وسط مطالبات بتشديد العقوبة على المفحطين.

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