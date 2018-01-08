انطلاق مهرجان مدارس السامبا في البرازيل لجذب السياح

أخبار الآن | ريو دي جانيرو - البرازيل (وكالات)

انتشرت أجواء الرقص والغناء فى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، مع انطلاق كرنفال السامبا السنوي، حيث تشارك العديد من الفرق الموسيقية الشهيرة لجذب عشرات الآلاف من السياح من مختلف أنحاء العالم.

وتتنافس في المهرجان جميع مدراس السامبا، حيث تتواصل تدريبات الفرق فى أحياء المدينة على وقع موسيقى السامبا، واكتظ حي بولا بريتا، الأكثر شعبية وسط المدينة، بمليون و300 ألف شخص.

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ويظهر هذا الاحتفال التنوع والأصول المتعددة فى البرازيل، والتقاطع بين التقاليد المسيحية التى أتت مع البرتغاليين، والسامبا ذات الجذور الأفريقية، وهو ما يعكس حكايات ثرية حول التاريخ والحاضر.

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