اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 8 يناير / كانون الثاني:



1297 - استقلال موناكو عن جنوة.

1790 - جورج واشنطن يلقي من نيويورك أول خطاب سنوي له.

1838 - إرسال أول رسالة تلغراف باستخدام النقاط والخطوط في نيوجرسي بالولايات المتحدة.

1863 - وقوع "معركة سبرينغفيلد" في إطار الحرب الأهلية الأمريكية.

1892 - عباس حلمي الثاني يتولى حكم مصر خلفًا لوالده الخديوي توفيق الذي توفي في اليوم السابق.

1900 - الرئيس الأمريكي ويليام مكينلي يضع ألاسكا تحت الحكم العسكري.

1912 - تأسيس المؤتمر الوطني الأفريقي، وهي منظمة سياسية تأسست في جنوب أفريقيا.

1918 - الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يضع مبادئه الأربعة عشر، وهذه المبادئ من نتائج الحرب العالمية الأولى.

1958 - قوات الثورة الكوبية تسيطر على العاصمة هافانا.

1959 - الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة فرنسا.

1961 - عقد استفتاء في فرنسا والجزائر حول حق تقرير المصير في الجزائر.

1963 - عرض لوحة الموناليزا في المتحف الوطني للفنون الأمريكي بإذن من متحف اللوفر في باريس.

1973 - انطلاق المهمة الفضائية السوفيتية لونا 21.

1980 - أنديرا غاندي تفوز برئاسة الحكومة الهندية.

1983 - وقوع 4 هزات أرضية في محافظة صعدة في اليمن، أسفرت عن تدمير عدد من المنازل.

1986 - الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يجمد أرصدة ليبيا في الولايات المتحدة.

1988 - مقتل 28 شخصا في قتال دار بين الجيش والثوار الشيوعيين في الفلبين.

1989 - تحطم طائرة من طراز بوينغ 737 – 400 في إنكلترا يسفر عن مقتل 46 شخصاً.

1993 - اغتيال نائب رئيس الحكومة البوسني توراليتش.

1998 - الحكم على رمزي يوسف بالسجن مدى الحياة لتورطه في تدبير تفجير مبنى مركز التجارة العالمي في ولاية نيويورك.

2006 - زلزال قوي يضرب جنوب اليونان بقوة مقدارها 6.7 على مقياس ريختر.

2011 - المجلس العسكري المصري يقرر الغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تنص على انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين.

2015 - انتخاب مارثيبالا سيريسينا رئيساً لسريلانكا.

2016 - مُشاة البحريَّة المكسيكيَّة يُلقون القبض على تاجر المُخدرات الكبير خواكين غوزمان لويرا بعد مُرور ستَّة أشهر على هُروبه من السجن.

2017 - فيلم لا لا لاند يُحقق رقمًا قياسيًّا كأكثر فيلم فوزًا بجائزة الغولدن غلوب بفوزه بجميع ترشيحاته السبعة في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الرابع والسبعين.



مواليد

1823 - ألفرد راسل والاس، عالم طبيعة بريطاني.

1830 - هانز فون بولوف، موسيقي ألمانيا.

1836 - لورينس تديما، رسام هولندي.

1867 - إميلي جرين بالش، اقتصادية ونقابية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1946.

1891 - فالتر بوته، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954.

1902 - كارل روجرز، عالم نفس أمريكي.

1926 - جيانيس كريستو، ملحن يوناني.

1928 - شهرزاد، مغنية مصرية.

1933 - مريم فخر الدين، ممثلة مصرية.

1934 - جاك أنكيتيل، دراج فرنسي.

1935 - إلفيس بريسلي، مغني أمريكي.

1938 - أنتوني غيدنز، عالم اجتماع إنكليزي معاصر.

1942 - جونيتشيرو كويزومي، رئيس وزراء اليابان.

1942 - ستيفن هوكينغ، عالم فيزياء إنكليزي.

1944 - تيري بروكس، كاتب أدب خيالي أمريكي.

1947 - ديفيد بوي، ممثل ومغني روك بريطاني.

1951 - جون مكتيرنان، مخرج ومنتج أفلام أمريكي.

1955 - سبيروس ليفاثينوس، لاعب كرة قدم يوناني.

1963 - سميرة أحمد، ممثلة إماراتية.

1967 - آر كيلي، مغني أمريكي.

1971 - انتصار، ممثلة مصرية.

1971 - باسكال زوبربوهلر، حارس مرمى كرة قدم سويسري.

1972 - جوزيبي فافالي، لاعب كرة قدم إيطالي.

1973 - شون بول، موسيقي جمايكي.

1978 - سول كي هيون، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.

1979 - أدريان موتو، لاعب كرة قدم روماني.

1979 - ستيب بليتيكوسا، لاعب كرة قدم كرواتي.

1979 - سارة بيلي، ممثلة كندية.

1982 - إيمانويلي كالايو، لاعب كرة قدم إيطالي.

1982 - جون أوتاكا، لاعب كرة قدم نيجيري.

1983 - كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية.

1983 - كريس ماسترز، مصارع أمريكي.

1986 - ديفيد سيلفا، لاعب كرة قدم إسباني.

1988 - مايكل مانسيان، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1988 - أدريان لوبيز ألفاريز، لاعب كرة قدم إسباني.

1996 - ليلى عبد الله، ممثلة لبنانية تعيش في الكويت.

2000 - نواه سايرس، ممثلة أمريكية.



وفيات

1324 - ماركو بولو، مستكشف إيطالي.

1642 - جاليليو جاليلي، فلكي وفيلسوف وعالم فيزياء إيطالي.

1713 - أركانجلو كوريلي، موسيقي إيطالي.

1896 - بول فرلان، شاعر فرنسي.

1930 - حمد عبد الله الصقر، تاجر كويتي ورئيس أول مجلس شورى في الكويت.

1992 - موسى صبري، مؤلف وأديب وصحفي مصري.

1996 - فرنسوا ميتيران، رئيس فرنسا.

1997 - ملفين كالفن، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1961.

2002 - الكسندر بروخروف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.

محمود شكري، أحد قادة جماعة الإخوان المسلمون.

آرثر كلوكي، صانع رسوم متحركة أمريكي.

2012 - قاسم جداين، صحفي مغربي.

2016 - حمدي أحمد، ممثل مصري.

2017 - أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس إيراني أسبق.



أعياد ومناسبات

يوم الكومنولث في جزر ماريانا الشمالية.



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