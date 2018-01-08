اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 8 يناير / كانون الثاني:
1297 - استقلال موناكو عن جنوة.
1790 - جورج واشنطن يلقي من نيويورك أول خطاب سنوي له.
1838 - إرسال أول رسالة تلغراف باستخدام النقاط والخطوط في نيوجرسي بالولايات المتحدة.
1863 - وقوع "معركة سبرينغفيلد" في إطار الحرب الأهلية الأمريكية.
1892 - عباس حلمي الثاني يتولى حكم مصر خلفًا لوالده الخديوي توفيق الذي توفي في اليوم السابق.
1900 - الرئيس الأمريكي ويليام مكينلي يضع ألاسكا تحت الحكم العسكري.
1912 - تأسيس المؤتمر الوطني الأفريقي، وهي منظمة سياسية تأسست في جنوب أفريقيا.
1918 - الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يضع مبادئه الأربعة عشر، وهذه المبادئ من نتائج الحرب العالمية الأولى.
1958 - قوات الثورة الكوبية تسيطر على العاصمة هافانا.
1959 - الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة فرنسا.
1961 - عقد استفتاء في فرنسا والجزائر حول حق تقرير المصير في الجزائر.
1963 - عرض لوحة الموناليزا في المتحف الوطني للفنون الأمريكي بإذن من متحف اللوفر في باريس.
1973 - انطلاق المهمة الفضائية السوفيتية لونا 21.
1980 - أنديرا غاندي تفوز برئاسة الحكومة الهندية.
1983 - وقوع 4 هزات أرضية في محافظة صعدة في اليمن، أسفرت عن تدمير عدد من المنازل.
1986 - الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يجمد أرصدة ليبيا في الولايات المتحدة.
1988 - مقتل 28 شخصا في قتال دار بين الجيش والثوار الشيوعيين في الفلبين.
1989 - تحطم طائرة من طراز بوينغ 737 – 400 في إنكلترا يسفر عن مقتل 46 شخصاً.
1993 - اغتيال نائب رئيس الحكومة البوسني توراليتش.
1998 - الحكم على رمزي يوسف بالسجن مدى الحياة لتورطه في تدبير تفجير مبنى مركز التجارة العالمي في ولاية نيويورك.
2006 - زلزال قوي يضرب جنوب اليونان بقوة مقدارها 6.7 على مقياس ريختر.
2011 - المجلس العسكري المصري يقرر الغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تنص على انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين.
2015 - انتخاب مارثيبالا سيريسينا رئيساً لسريلانكا.
2016 - مُشاة البحريَّة المكسيكيَّة يُلقون القبض على تاجر المُخدرات الكبير خواكين غوزمان لويرا بعد مُرور ستَّة أشهر على هُروبه من السجن.
2017 - فيلم لا لا لاند يُحقق رقمًا قياسيًّا كأكثر فيلم فوزًا بجائزة الغولدن غلوب بفوزه بجميع ترشيحاته السبعة في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الرابع والسبعين.
مواليد
1823 - ألفرد راسل والاس، عالم طبيعة بريطاني.
1830 - هانز فون بولوف، موسيقي ألمانيا.
1836 - لورينس تديما، رسام هولندي.
1867 - إميلي جرين بالش، اقتصادية ونقابية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1946.
1891 - فالتر بوته، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954.
1902 - كارل روجرز، عالم نفس أمريكي.
1926 - جيانيس كريستو، ملحن يوناني.
1928 - شهرزاد، مغنية مصرية.
1933 - مريم فخر الدين، ممثلة مصرية.
1934 - جاك أنكيتيل، دراج فرنسي.
1935 - إلفيس بريسلي، مغني أمريكي.
1938 - أنتوني غيدنز، عالم اجتماع إنكليزي معاصر.
1942 - جونيتشيرو كويزومي، رئيس وزراء اليابان.
1942 - ستيفن هوكينغ، عالم فيزياء إنكليزي.
1944 - تيري بروكس، كاتب أدب خيالي أمريكي.
1947 - ديفيد بوي، ممثل ومغني روك بريطاني.
1951 - جون مكتيرنان، مخرج ومنتج أفلام أمريكي.
1955 - سبيروس ليفاثينوس، لاعب كرة قدم يوناني.
1963 - سميرة أحمد، ممثلة إماراتية.
1967 - آر كيلي، مغني أمريكي.
1971 - انتصار، ممثلة مصرية.
1971 - باسكال زوبربوهلر، حارس مرمى كرة قدم سويسري.
1972 - جوزيبي فافالي، لاعب كرة قدم إيطالي.
1973 - شون بول، موسيقي جمايكي.
1978 - سول كي هيون، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.
1979 - أدريان موتو، لاعب كرة قدم روماني.
1979 - ستيب بليتيكوسا، لاعب كرة قدم كرواتي.
1979 - سارة بيلي، ممثلة كندية.
1982 - إيمانويلي كالايو، لاعب كرة قدم إيطالي.
1982 - جون أوتاكا، لاعب كرة قدم نيجيري.
1983 - كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية.
1983 - كريس ماسترز، مصارع أمريكي.
1986 - ديفيد سيلفا، لاعب كرة قدم إسباني.
1988 - مايكل مانسيان، لاعب كرة قدم إنكليزي.
1988 - أدريان لوبيز ألفاريز، لاعب كرة قدم إسباني.
1996 - ليلى عبد الله، ممثلة لبنانية تعيش في الكويت.
2000 - نواه سايرس، ممثلة أمريكية.
وفيات
1324 - ماركو بولو، مستكشف إيطالي.
1642 - جاليليو جاليلي، فلكي وفيلسوف وعالم فيزياء إيطالي.
1713 - أركانجلو كوريلي، موسيقي إيطالي.
1896 - بول فرلان، شاعر فرنسي.
1930 - حمد عبد الله الصقر، تاجر كويتي ورئيس أول مجلس شورى في الكويت.
1992 - موسى صبري، مؤلف وأديب وصحفي مصري.
1996 - فرنسوا ميتيران، رئيس فرنسا.
1997 - ملفين كالفن، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1961.
2002 - الكسندر بروخروف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.
محمود شكري، أحد قادة جماعة الإخوان المسلمون.
آرثر كلوكي، صانع رسوم متحركة أمريكي.
2012 - قاسم جداين، صحفي مغربي.
2016 - حمدي أحمد، ممثل مصري.
2017 - أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس إيراني أسبق.
أعياد ومناسبات
يوم الكومنولث في جزر ماريانا الشمالية.
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