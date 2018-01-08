السعوديون يعيشون أجواء عنوانها التفاؤل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

عاش السعوديون ، في أجواء عنوانها التفاؤل، على وقع الأمر الملكي القاضي بإعادة العلاوة، وصرف بدل غلاء للموظفين ، في ما وصف بأنه أكبر دليل على التصاق القيادة بالشعب

وتحت وسم #عوده_العلاوه_السنويه عبر آلاف السعوديين عن فرحتهم وتقديرهم لقيادتهم الحكيمة،

قال ياسر النازح @Yasir_Alnazih محمد بن سلمان :تحسين المستوى المعيشى للمواطن يأتي في صميم الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي . #عوده_العلاوه_السنويه

وكتب عبدالمجيد السعيد @mjeed_alsaeed "سلمان و محمد" يلجمون المتصيدين في الماء العكر ، يختارون الظلام كي يكتبون الاساءات لنا، ينسون أو يتناسون أن شعبنا شعب واعي.. هم في قلب قيادته، وقيادته في قلبه.

وأضاف خالد شاكر المُبيّض @khaledalmobid البدلات التي تم الاعلان عن صرفها ستعزز الثقه في الاقتصاد السعودي ويستفيد منها العاملين في القطاع الخاص بشكل غير مباشر وسيكون عام 2018 مزدهرا باذن الله

وعلق محمد المسعودي @masudi111ما أعظم تأريخ الأوطان عندما تكتب أدلته بصحف.. المحبة العدل الأمانة الشفافية فغدوتما.. سلُمنا.. وأمانُنا وغدونا..

وتابع بندر عطيف ‏@b_otyf الشكر لله ثم لهذه القيادة الكريمة التي لامست هموم الشعب وأصدرت حزمة من الـ #اوامر_ملكيه لينعم المواطن بالعيش الكريم.

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