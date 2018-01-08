الأزياء السوداء تكتسح حفل "غولدن غلوب" إحتجاجا على "التحرش"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يحتل حفل "غولدن غلوب" مكانة خاصة، وهو مجموعة جوائز أمريكية سنوية للأفلام والتلفزيون، بدأت في عام 1944 بواسطة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، خلال هذه السنة وزعت جوائز الـ "غولدن غلوب" الـ75 في حفل ضخم في فندق "بيفرلي هيلز" في كاليفورنيا، الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني، وتميز الحفل بحضور جميع النجوم بالأسود رفضا لظاهرة التحرش، كما تصدر وسم #GoldenGlobes قائمة الوسومات العالمية وحصد الكثير من التغريدات الساخرة والمتفائلة والمهللة بفوز النجوم الفائزين.. والأفلام المتوجة

في التفاصيل ارتدت عدد من الممثلات الأمريكيات الأسود مثل "إيما ستون" و الإعلامية المشهورة "أوبرا"، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب"، وهو إشارة إلى تخليهن عن الألوان الجميلة والبراقة، للتعبير عن امتعاضهن واحتجاجا على الاعتداءات الجنسية التي صرح أصحابها بالوقوع كضحايا لها، وفي نفس الوقت تعبيرا عن تضامنهن مع ضحايا مرتكبي هذه الأفعال في هوليوود...



وهو القرار الذي أثار تعليقات ساخرة، مع الإشارة إلى أن بزات الرجال الرسمية يغلب عليها اللون الأسود خلال الحفلات الهوليوودية، في الوقت الذي أخذ بعض منسقي أزياء المشاهير القضية بجدية كبيرة، إذ قالت "إلاريا أوربيناتي" التي تختار ملابس "ذي روك" و "إرمي هامر" و "ليف شرايبر|" عبر "إنستغرام"، "الجميع يسألني .. نعم الرجال سيتضامنون مع النساء بشأن الملابس السوداء بالكامل احتجاجا على العنف الجنسي خلال حفل غولدن غلوب".







وبالرغم من رمزية هذا الموقف، لا يتوانى البعض عن الإعراب عن امتعاضه من هذه المسألة، فقد كتبت "إيرين غلوريا راين" تعليقا ساخرا في "ذي ديلي بيست" قائلة: "من المعلوم أن الرجال يقومون بأدنى نسبة من الجهد المطلوب ويتوقعون أن يقابلوا بالامتنان"..







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