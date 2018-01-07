اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 7 يناير / كانون الثاني:



1325 – ألفونسو الرابع يعتلي عرش البرتغال.

1608 - نشوب حريق في مدينة جيمستاون بفيرجينيا يؤدي إلى تدميرها.

1610 - جاليليو جاليلي يكتشف أربعة أكبر أقمار كوكب المشتري وسميت بالأقمار الجاليلية نسبة إليه.

1782 - تأسيس أول بنك تجاري أمريكي سمي "ببنك أمريكا الشمالية".

1785 - القيام بأول رحلة جوية تعبر بين إنكلترا وفرنسا بواسطة منطاد هوائي.

1797 - البرلمان الإيطالي يتبنى الألوان الثلاثة الأخضر والأبيض والأحمر لتكون الألوان التي ترمز للعلم الوطني الإيطالي.

1789 - اجراء أول انتخابات رئاسية على المستوى الوطني في الولايات المتحدة.

1919 - انتفاضة عيد الميلاد في الجبل الأسود.

1927 - إجراء أول اتصال تلفوني دولي من نيويورك إلى لندن.

1929 - ملك افغانستان أمان الله يفرض الحجاب على النساء ويمنع الملابس الغربية.

1953 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة طورت قنبلة هيدروجينية.

1959 - الولايات المتحدة تعترف رسميًا بحكومة فيدل كاسترو في كوبا.

1962 - الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.

1979 - القوات الفيتنامية تجتاح بنوم بنه عاصمة كمبوديا وتسيطر عليها وتطرد قوات الخمير الحمر ورئيسهم بول بوت.

1984 - بروناي تنضم لمنظمة دول جنوب شرق آسيا / أسيان لتكون سادس دولة تنظم لهذه المنظمة.

1989 - أكيهيتو يصبح إمبراطوراً على اليابان بعد وفاة والده الإمبراطور هيروهيتو.

1990 - إيطاليا تغلق برج بيزا أمام الزوار بسبب اشتداد درجة ميله والخوف عليه من السقوط.

2006 - زلزال معتدل يضرب شبه جزيرة ألاسكا بقوة مقدارها 5.1 على مقياس ريختر.

2015 - تفجير انتحاري في بوابة كلية الشرطة بالعاصمة اليمنية صنعاء، يسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة العشرات.

2015 - هجوم مسلح على صحيفة شارلي إبدو في العاصمة الفرنسية باريس، يسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 أشخاص.



مواليد

1921 - نظيم شعراوي، ممثل مصري.

1924 - حمدي غيث، ممثل مصري.

1941 - جون ووكر، عالم كيمياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1997.

1955 - محمد إبراهيم، ممثل وممثل صوت لبناني.

1964 - نيكولاس كيج، ممثل أمريكي.

1966 - إيهاب توفيق، مغني مصري.

1972 - وائل رمضان، ممثل سوري.

1972 - منى جلال، ممثلة مصرية.

1979 - بيباشا باسو، ممثلة هندية.

1989 - إيمليانو إنسوا، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1991 - إدين هازارد، لاعب كرة قدم بلجيكي.

1993 - يان أوبلاك، حارس مرمى كرة قدم سلوفيني.



وفيات

1536 - كاثرين أراغون، زوجة هنري الثامن ملك إنكلترا.

1619 - نيكولاس هيليارد، رسام إنكليزي.

1655 - إينوسنت العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1830 - توماس لورنس، رسام إنكليزي.

1892 - الخديوي توفيق، سادس حكام مصر من الأسرة العلوية.

1951 - ريني غينون، كاتب ومفكر فرنسي.

1957 - بشير السعداوي، سياسي ليبي.

1984 - ألفريد كاستلر، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1966.

1989 - هيروهيتو، إمبراطور اليابان.

1994 - عليه عبد المنعم، ممثلة مصرية.

1995 - مري روثبورد، اقتصادي نمساوي / أمريكي.

1998 - فلاديمير بريلوغ، عالم كيمياء كرواتي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1975.

1998 - راشد الخضر، ملحن كويتي.

2001 - شارل حلو، رئيس الجمهورية اللبنانية الرابع.

2005 - بيير دانينوس، كاتب فرنسي.

2007 - إيهاب نافع، ممثل مصري.

2010 - ابتسام الهواري، صحفية مصرية.

2012 - إبراهيم أصلان، روائي مصري.



أعياد ومناسبات

عيد الميلاد عند الطوائف المسيحية الشرقية.

مهرجان العشبات السبع في اليابان.



للمتابعة اليومية والمستمرة لـ"اليوم في التاريخ" إضغط هنا.