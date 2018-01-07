اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 7 يناير / كانون الثاني:
1325 – ألفونسو الرابع يعتلي عرش البرتغال.
1608 - نشوب حريق في مدينة جيمستاون بفيرجينيا يؤدي إلى تدميرها.
1610 - جاليليو جاليلي يكتشف أربعة أكبر أقمار كوكب المشتري وسميت بالأقمار الجاليلية نسبة إليه.
1782 - تأسيس أول بنك تجاري أمريكي سمي "ببنك أمريكا الشمالية".
1785 - القيام بأول رحلة جوية تعبر بين إنكلترا وفرنسا بواسطة منطاد هوائي.
1797 - البرلمان الإيطالي يتبنى الألوان الثلاثة الأخضر والأبيض والأحمر لتكون الألوان التي ترمز للعلم الوطني الإيطالي.
1789 - اجراء أول انتخابات رئاسية على المستوى الوطني في الولايات المتحدة.
1919 - انتفاضة عيد الميلاد في الجبل الأسود.
1927 - إجراء أول اتصال تلفوني دولي من نيويورك إلى لندن.
1929 - ملك افغانستان أمان الله يفرض الحجاب على النساء ويمنع الملابس الغربية.
1953 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة طورت قنبلة هيدروجينية.
1959 - الولايات المتحدة تعترف رسميًا بحكومة فيدل كاسترو في كوبا.
1962 - الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.
1979 - القوات الفيتنامية تجتاح بنوم بنه عاصمة كمبوديا وتسيطر عليها وتطرد قوات الخمير الحمر ورئيسهم بول بوت.
1984 - بروناي تنضم لمنظمة دول جنوب شرق آسيا / أسيان لتكون سادس دولة تنظم لهذه المنظمة.
1989 - أكيهيتو يصبح إمبراطوراً على اليابان بعد وفاة والده الإمبراطور هيروهيتو.
1990 - إيطاليا تغلق برج بيزا أمام الزوار بسبب اشتداد درجة ميله والخوف عليه من السقوط.
2006 - زلزال معتدل يضرب شبه جزيرة ألاسكا بقوة مقدارها 5.1 على مقياس ريختر.
2015 - تفجير انتحاري في بوابة كلية الشرطة بالعاصمة اليمنية صنعاء، يسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة العشرات.
2015 - هجوم مسلح على صحيفة شارلي إبدو في العاصمة الفرنسية باريس، يسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 10 أشخاص.
مواليد
1921 - نظيم شعراوي، ممثل مصري.
1924 - حمدي غيث، ممثل مصري.
1941 - جون ووكر، عالم كيمياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1997.
1955 - محمد إبراهيم، ممثل وممثل صوت لبناني.
1964 - نيكولاس كيج، ممثل أمريكي.
1966 - إيهاب توفيق، مغني مصري.
1972 - وائل رمضان، ممثل سوري.
1972 - منى جلال، ممثلة مصرية.
1979 - بيباشا باسو، ممثلة هندية.
1989 - إيمليانو إنسوا، لاعب كرة قدم أرجنتيني.
1991 - إدين هازارد، لاعب كرة قدم بلجيكي.
1993 - يان أوبلاك، حارس مرمى كرة قدم سلوفيني.
وفيات
1536 - كاثرين أراغون، زوجة هنري الثامن ملك إنكلترا.
1619 - نيكولاس هيليارد، رسام إنكليزي.
1655 - إينوسنت العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1830 - توماس لورنس، رسام إنكليزي.
1892 - الخديوي توفيق، سادس حكام مصر من الأسرة العلوية.
1951 - ريني غينون، كاتب ومفكر فرنسي.
1957 - بشير السعداوي، سياسي ليبي.
1984 - ألفريد كاستلر، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1966.
1989 - هيروهيتو، إمبراطور اليابان.
1994 - عليه عبد المنعم، ممثلة مصرية.
1995 - مري روثبورد، اقتصادي نمساوي / أمريكي.
1998 - فلاديمير بريلوغ، عالم كيمياء كرواتي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1975.
1998 - راشد الخضر، ملحن كويتي.
2001 - شارل حلو، رئيس الجمهورية اللبنانية الرابع.
2005 - بيير دانينوس، كاتب فرنسي.
2007 - إيهاب نافع، ممثل مصري.
2010 - ابتسام الهواري، صحفية مصرية.
2012 - إبراهيم أصلان، روائي مصري.
أعياد ومناسبات
عيد الميلاد عند الطوائف المسيحية الشرقية.
مهرجان العشبات السبع في اليابان.
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