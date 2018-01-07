العثور على حوت نافق يزن 4 أطنان بأحد شواطئ الإسكندرية

أخبار الآن | الإسكندرية - مصر ( وكالات)

عثرت القواتُ البحرية في مصر على حوتٍ نافق من فصيلةِ "الزعنفة الظهرية"، طرحتهُ مياهُ البحر المتوسط على ساحل مدينةِ الإسكندرية.

وكشف تقريرٌ للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أن الحوت النافق، موطنُهُ الأصلي المحيط الأطلسي، وطوله 13 متراً، ووزنه 3 أطنان ونصف الطِن.

وأوضحَ المعهد، أن الحوتَ نفق منذُ يومين (من دونِ توضيح أسبابِ نفوقه) وظهورِه على الشاطئ .

وأشار إلى أن القوات البحرية تعمل على نقله إلى محطة البحوث، التابعة للمعهد، لدفنه بالملح والجير الحى بهدف الحصول على هيكله العظمى وعرضه بالمتحف الخاص بالمعهد.

والحوت المذكور من الثدييات البحرية، فصيلة الحيتان ذو الزعنفة الظهرية (ثاني أكبر الحيتان حجما وثاني أضخم مخلوق على الأرض بعد الحوت الأزرق، ومهدد بالانقراض).

وتبين أن الحوت النافق موطنه الأصلي المحيط الأطلنطي، وأن النوة هي السبب في وصوله إلى الشاطئ المصري، بعد دخوله إلى البحر المتوسط من مضيق جبل طارق، وفق البيان.

يذكر أن "نوة عيد الميلاد" هي هبّة شديدة لرياح غربية ممطرة، تثير اضطراب البحر، وتحدث عادة بالإسكندرية بداية من 2 يناير وتستمر على مدار 4 أيام، وفق الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

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