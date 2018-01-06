صور لكلب سعيد تحصد نصف مليون اعجاب في يوم

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (ديلي ميل)

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لكلب صغير تظهر عليه علامات الساعادة خلال تواجده داخل عربة التسوق في احد المتاجر الكبيرة

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية على موقعها الالكتروني صور مثيرة للجرو خلال رحلة التسوق التي خاضها مع فتاة اسمها "جيسي"

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وبدأت القصة حين شاركت جيسي صورة كلبها البالغ من العمر 3 أشهر وهو سعيد في رحلة التسوق معلقة على الصورة بالقول "لقد ذهبت مع كلبى إلى متجر تسوق انظروا مدى سعادته".

وحظيت صورة الكلب السعيد باكثر من نصف مليون معجب منذ يوم الاربعاء، كما تفاعل الآلاف من المغردين مع الصور المثيرة للكلب الصغير.

وتتمتع الحيوانات خاصة الأليفة منها بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تلقى إعجابات كثيرة ومتابعين كثير. وينطبق ذلك في العادة عند قيام ملاك الحيوانات بوضع صور حيواناتهم المفضلة أو التي يقومون بتربيتها في منازلهم كصور لبروفايلاتهم، إضافة إلى أولئك اللذين ينشرون صور حيواناتهم باستمرار والتي تلقى إعجابات ومتابعات وإعادة إرسال ومشاركة كبيرة. وفمايلي الحيوانات الأكثر شهرة على موقع “انستغرام”.:

وهذه الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل نقلا عن تغريدة على تويتر:

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