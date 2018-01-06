اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 6 يناير / كانون الثاني:



1066 تتويج هارولد جودوينسون ليصبح ملكاً لإنكلترا.

1784 - الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية توقعان اتفاقية سلام عرفت باسم "اتفاقية القسطنطينية"، وهي الاتفاقية التي أنهت الحرب الروسية العثمانية.

1838 - نجاح تجربة صمويل مورس الخاصة بالتلغراف الكهربائي ولأول مرة.

1912 - نيومكسيكو تصبح الولاية 47 التي تنضم للولايات المتحدة.

1921 - تأسيس الجيش العراقي.

1929 - الأم تريزا تصل إلى كلكتا، الهند وتبدأ في مساعدة الفقراء والمرضى.

1941 - الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يلقي خطابا تحدث فيه عن حقوق الإنسان وسمي هذا الخطاب خطاب الحريات الأربع.

1950 - المملكة المتحدة تعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل وحيد للشعب الصيني وتسحب اعترافها بتايوان.

1964 - إصدار الدستور المؤقت لليمن الشمالي.

1992 - هروب الرئيس الجورجي زفياد جامساخورديا إثر انقلاب عسكري أدى إلى تولي إدوارد شيفردنادزه الرئاسة.



مواليد

1883 - جبران خليل جبران، أحد شعراء المهجر من أصل لبناني.

1896 - زكريا أحمد، موسيقي مصري.

1916 - محسن سرحان، ممثل مصري.

1931 - خوان غويتصولو، كاتب وشاعر إسباني.

1937 - باولو كونتي، مغني إيطالي.

1938 - أدريانو تشيلنتانو، مغني وممثل إيطالي.

1943 - نجوى فؤاد، ممثلة وراقصة شرقية مصرية.

1943 - تيري فينابلز، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.

1953 - مانفريد كالتز، لاعب كرة قدم ألماني.

1955 - روان أتكينسون، ممثل إنكليزي.

1960 - نايجيلا لاوسون، كاتبة صحفية وإعلامية إنكليزية تعنى بأمور الطبخ.

1968 - أحمد عيد، ممثل مصري.

1976 - جوني يونغ بوش، ممثل أمريكي.

1980 - ستيد مالبرانك، لاعب كرة قدم فرنسي.

1981 - رينكو كيكوتشي، ممثلة يابانية.

1986 - جنات، مغنية مغربية.

1986 - ألماس، ممثلة كويتية.



وفيات

1852 - لويس بريل، مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة بالنسبة للمكفوفين.

1918 - جورج كانتور، عالم رياضيات ألماني.

1919 - ثيودور روزفلت، رئيس الولايات المتحدة السادس والعشرون.

1934 - هيربرت تشابمان، لاعب ومدرب كرة قدم إنكليزي.

1981 - آرتشيبالد جوزيف كرونين، أديب اسكتلندي.

1982 - أحمد البشر الرومي، أديب كويتي.

1990 - بافيل شيرنكوف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1958.

2014 - مونيكا سبير، ممثة وعارضة أزياء فنزويلية، ملكة جمال فنزويلا عام 2004 .

2017 - اوم بوري، ممثل هندي



أعياد ومناسبات

ليلة عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية الشرقية.

عيد الجيش في العراق.



للمتابعة اليومية والمستمرة لـ"اليوم في التاريخ" إضغط هنا.