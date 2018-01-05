صورة علقها طبيب أسنان تشعل تويتر السعودية .. فماذا كتب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

انشغل مغردون سعوديون بصورة متداولة على تويتر لطبيب أسنان علق لافتة كتب عليها "عزيزتي المراجعة لعد الإحراج الرجاء عند مراجعتك إلى طبيب الأسنان احضار محرم".

انقسم المغردون إلى فريقين، عارض الأول منهم اللافتة مطالبين بمحاسبة الطبيب من قبل وزارة الصحة لأن ماطلبه يتنافى مع عمله الذي يحتم عليه استقبال المرضى جميعا بدون شروط.

وأيد الفريق الثاني طلب الطبيب والذي يتفق مع طبيعة الدولة الدينية، ومافيه من ستر وحفاظ على المرأة.

وقالت فئة من المغردين أنهم لايعلمون الدوافع التي جعلت الطبيب يطالب بهذا الأمر، وربما تعرض لما يدفعه لذلك.

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