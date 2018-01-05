سعوديون يضعون خطط لتوفير المال والتحكم في الميزانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

قضايا متنوعة شغلت اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، أبرزها تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية وعلى إثرها نشط وسم #كيف_توفر_مالك الذي ناقش من خلاله مغردون ما شملته ضريبة القيمة المضافة من قرارات لتتنوع آراءهم بين ترحيب ورفض.

وأعربت مجموعة من المغردين عن غضبها إزاء رفع أسعار الطاقة، قائلين إنها ستكبد المواطن البسيط أعباء إضافية، بينما ارتأى بعض الآخر إسداء نصائح للإرشاد في استهلاك الطاقة.

كتب الإعلامي وليد الظفيري @WaleedDhafeeri إجراءات لابُد من إتخاذها في الوقت الراهن من ذوي الدخل المحدود "وأنا أولهم طبعاً " للحد من المصروفات الشهرية ..#كيف_توفر_مالك

وقال الإعلامي عبدالله العلويط ‏@abdullah_alweet #كيف_توفر_مالك بالقناعة .. والقناعة لاتأتي إلا من العقل .. لو كان هذا موجودا لأصبح تاثير الأزمة أقل

وأضاف مشعل العنزي @Msh3lu #كيف_توفر_مالك

١- دائماً ادرك ان هناك من هو اقل دخلاً منك ويعايش ماتعايشه

٢- اتبع حديث رسول الله لاتسرف ولو كنت على نهر جارٍ..

٣- ضع جدول لمصروفات بحيث لازم يكون عندك رغم كل شي مبلغ تدخره ولو بسيط من كل راتب.

٤- اسأل الله البركه في مالك وتصدق ولو بمبلغ بسيط لوجه الله

وتابعت أروى الراجحي @aroa_10a خصص جزء من راتبك وتصدق به.فالصدقه اثرها عظيم واجرها كبير ولا يحصى. بعض من فضائلها :وهي تدفع المصائب والبلاء وتحسن الخاتمة وتغفر الذنوب وهي وسيلة لتطهير النفس وتهذيب الاخلاق وهي تطفئ غضب الله سبحانه وتضمن رضاه.

لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar



إقرأ ايضاً:

وزير التعليم السعودي يتحدى معوقي مسيرة التطوير

فيديو مراهقات في حالة سكر بساحة تفحيط يشعل تويتر السعودية