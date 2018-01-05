اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 5 يناير / كانون الثاني:



1477 - وقوع معركة نانسي ومقتل شارل الجريء، وبورغونيا تصبح جزء من فرنسا.

1500 - الدوق لودوفيكو سفورزا يغزو ميلانو.

1554 - نشوب نار كبيرة في آيندهوفن.

1781 - الأسطول البحري البريطاني يحرق ريتشموند في فيرجينيا وذلك في أيام الثورة الأمريكية.

1846 - مجلس النواب الأمريكي يصوت على إيقاف مشاركة مقاطعة أوريغون مع المملكة المتحدة.

1895 - تجريد الضابط الفرنسي ألفرد دريفوس من رتبته والحكم عليه بالسجن مدى الحياة في جزيرة الشيطان وذلك بعد قضية دريفوس.

1896 - صحيفة نمساوية تكشف عن قيام فيلهلم كونراد رونتغن باكتشاف نوع من الإشعاعات عرف لاحقا باسم الأشعة السينية.

1909 - كولومبيا تعترف باستقلال بنما.

1911 - تأسيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية في القاهرة تحت اسم "نادي قصر النيل".

1919 - تأسيس الحزب النازي الألماني.

1925 - انتخاب نيللي تايلي روس حاكمة لولاية وايومنغ لتصبح أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية في الولايات المتحدة.

1933 - بدأ إنشاء جسر البوابة الذهبية على مضيق سان فرانسيسكو.

1940 - أول تجربة لراديو إف إم.

1945 - الاتحاد السوفياتي يعترف بالحكومة السوفياتية في بولندا.

1948 - شركة وارنر برذرز تنتج أول فيلم وثائقي ملون.

1957 - الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يعلن عن مشروعه لمقاومة الشيوعية في الشرق الأوسط والذي عرف باسم مبدأ أيزنهاور.

1964 - البابا بولس السادس يقابل بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس أثيناغوراس الأول في القدس في أول لقاء يجمع قادة الكنيستي الأرثوذكسية والكاثوليكية منذ عام 1439.

1968 - ألكسندر دوبتشيك يتسلم السلطة في تشيكوسلوفاكيا وبداية حقبة ربيع براغ.

1972 - الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يأمر ببداية تطوير برنامج المكوك الفضائي.

1973 - هولندا تعترف بألمانيا الشرقية.

1976 - كمبوديا تغير اسمها إلى "كمبوتشا الديمقراطية".

1980 - شركة هوليت-باكارد تعلن إطلاق أول جهاز حاسب شخصي من إنتاجها.

1991 - القوات الجورجية تهاجم مدينة تسخينفالي عاصمة أوسيتيا الجنوبية وبدء حرب جنوب أوسيتيا 1991-1992.

1997 - انسحاب القوات الروسية من الشيشان.

2011 - النائب جون بونر يتولى رئاسة مجلس النواب الأمريكي.

2017 - الإعلان عن فوز الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2016.



مواليد

1592 - شاه جهان، أحد حكام الهند وباني الضريح الشهير تاج محل.

1767 - جان بابتست ساي، اقتصادي فرنسي.

1779 - زيبولون بايك، مستكشف أمريكي.

1846 - رودلف أوكن، فيلسوف ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1908.

1874 - جوزف إيرلنغر، عالم فيزيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1944.

1927 - الطاهر شريعة، مخرج سينمائي تونسي.

1931 - دوفال، ممثل أمريكي.

1931 - خوان غويتيسولو، روائي إسباني.

1932 - أومبرتو إكو، فيلسوف وروائي إيطالي.

1946 - ديان كيتون، ممثلة أمريكية.

1947 - أحمد بدير، ممثل مصري.

1952 - حاتم ذو الفقار، ممثل مصري.

1960 - عبد الباسط حمودة، مغني مصري.

1966 - يوري أمانو، ممثلة أداء صوتي يابانية.

1969 - مارلين مانسن، مغني أمريكي.

1976 - دييغو تريستان، لاعب كرة قدم إسباني.

1980 - سيباستيان دايسلر، لاعب كرة قدم ألماني.

1986 - محمد الرمضان، ممثل كويتي.

1992 - فهد باسم، ممثل كويتي.

1996 - ماكس بالدري، ممثل إنكليزي.



وفيات

1066 - إدوارد المعترف، ملك إنكلترا.

1589 - كاترين دي ميديشي، زوجة هنري الثاني ملك فرنسا.

1762 - الإمبراطورة إليزابيث، إمبراطورة روسيا العاشرة في الإمبراطورية الروسية.

1933 - كالفين كوليدج، رئيس الولايات المتحدة الثلاثون.

1961 - بيرم التونسي، شاعر مصري.

1970 - ماكس بورن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954.

1981 - هارولد يوري، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1934.

1988 - زينات علوي، راقصة شرقية وممثلة مصرية.

2007 - سعاد نصر، ممثلة مصرية.

2011 - محمد الدفراوي، ممثل مصري.

2016 - ممدوح عبد العليم، ممثل مصري.

2017 - رفيق السبيعي، ممثل سوري.



أعياد ومناسبات

يوم لعبة غو في اليابان.



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