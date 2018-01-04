سعودي يطلق مبادرة عيوني بحرفك لتحويل الكتب إلى طريقة برايل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

من بين أعمال تطوعية عديدة، اختار المغرد خالد الحربي سبيلاً له من أجل التطوع، ومن أجل مد سُبل الخير إلى المجتمع عامة وفئة المكفوفين خاصة، عن طريق تقديم المساعدة لفاقدي البصر التي ينتمي لهم .

أطلق المغرد الشاب مبادرة #عيوني_بحرفك، والتي تسعى إلى تحويل الكتب والروايات٫ وجميع المؤلفات٫ إلى طريقة برايل "للمكفوفين".

شهدت المبادرة تجاوب كبير من قبل الكتاب اللذين وافقوا على تحويل كتبهم ومؤلفاتهم إلى طريقة بريل وفيما يلي أبرز التغريدات التي تجاوبت مع مبادرة الحربي، كما تكفلت جمعية "كفيف" kafeef_sa بدعم المبادرة .

بداية غرد الحربي عبر حسابه الرسمي على تويتر بتغريدة قال فيها



وقدم الحربي شكره لجمعية كفيف بعد تبنيها المبادرة فقال :

وتوالت الردود المشجعة والداعمة للمبادرة التطوعية والتي نستعرض بعضا منها في التغريدات التالية

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