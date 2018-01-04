سرعة البديهة تنقذ كلبا صغيرا من الموت المحقق في البرازيل!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (دايلي ميل)

الكلاب هي الحيوانات الأليفة المفضلة في جميع أنحاء العالم، وتشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 525 مليون كلب على الأرض اليوم. كما يختلف المؤرخون حول تاريخ بدأ البشر استئناس الكلاب لأول مرة كما راج إعتقاد آخر أن الكلاب الأولى هي عبارة عن ذئاب استأنست مع المجتمعات البشرية.

اليوم ومع ارتفاع نسبة "الفردانية" زاد التعلق بهذه الحيوانات التي أصبحت تعيش إلى جانب الانسان، لدرجة أصبحت تعامل كفرد من العائلة، وأصبح التشبث بها إلى حد الهوس، فلو كنت من هواة هذه الحيوانات المحبوبة فتمالك أعصابك جيدا.. عند رؤية هذا الفيديو!





هذا الحادث حصل في البرازيل ولحسن حظ الكلب الصغير الذي كان قريبا من الموت تم إنقاذه في الوقت المناسب، وفي التفاصيل قام أشخاص بتوقع سقوط الكلب من الطابق الثالث، فتجمعوا أسفل المبنى لمنع اصطدامه بالأرض بواسطة قطعة قماش، ولحسن الحظ انتهى هذا الحادث بخير، إذ تمكن الكلب من السقوط فوق القماش بدون أضرار تذكر، وفق صحيفة "دايلي ميل".



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