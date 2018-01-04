بالفيديو أسود جائعة تطارد زرافة شاردة والنهاية غير متوقعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأسود الجياع تطارد الزرافة لمسافة طويلة في الكثبان الرملية في ناميبيا.

وكانت سلسلة أفلام “بي بي سي” عن الصحاري “كوكب الأرض” الجزء الثاني قد نشرت مقطع الفيديو لمجموعة من الأسود الجائعة تطارد زرافة كبيرة.

وأبان الفيديو ظهور لبؤة اعترضت طريق الزرافة وحاولت الهجوم عليها، فما كان من الزرافة إلا أن ركلتها ركلة قوية وخطيرة أطاحت بها.

وقال إد تشارلز، مدير ومنتج البرنامج إنه كان محظوظا للعمل مع فريق الكاميرا الزوج والزوجة، ويل وليان ستينكامب.

وأشار إلى أنهم قضوا وقتا لا يصدق في الصحراء، مع العلماء الذين يدرسون، وكانوا في الأساس يعيشون داخل سيارتهم لمدة عامين.

لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar



إقرأ ايضاً:

وزير التعليم السعودي يتحدى معوقي مسيرة التطوير

فيديو مراهقات في حالة سكر بساحة تفحيط يشعل تويتر السعودية