اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 4 يناير / كانون الثاني:



1493 - المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس يغادر العالم الجديد إلى إسبانيا وذلك بعد إكماله لأول رحلاته الاستكشافية.

1682 - لويس الرابع عشر ملك فرنسا يستقبل السفير المغربي محمد تميم في قصر شاتو دو سان جيرمان اون لاي.

1896 - ولاية يوتا تصبح الولاية 45 من الولايات المتحدة.

1927 - تأسيس نادي الإتحاد السعودي في جدة.

1948 - الإعلان عن استقلال بورما.

1951 - القوات الصينية / الكورية الشمالية تحتل مدينة سيول في إطار الحرب الكورية.

1958 - المركبة السوفياتية سبوتنك-1 تنحرف عن مسارها وتهوي ناحية الأرض.

1959 - المركبة الفضائية لونا 1 تصبح أول مركبة فضائية تصل إلى جوار القمر.

1961 - إنعقاد مؤتمر الدار البيضاء بين أقطاب أفريقيا جمال عبد الناصر ومحمد الخامس وكوامي نكروما وجومو كينياتا.

1980 - الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يعلن مقاطعة الولايات المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في موسكو، احتجاجًا على الغزو السوفياتي لأفغانستان.

1989 - مقاتلات الولايات المتحدة تسقط مقاتلتين ليبيتين داخل المياه الإقليمية الليبية في البحر الأبيض المتوسط.

2004 - العربة الفضائية سبيريت تهبط بنجاح على سطح كوكب المريخ.

2006 - الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتولى حكم إمارة دبي بعد وفاة أخيه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

2007 - مجلس النواب الأمريكي ينتخب السيناتور نانسي بيلوسي رئيسة له لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

2010 - إفتتاح برج دبي رسميًا، بحضور حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

2015 - عُلماء آثار يُعلنون اكتشافهم مقبرة ملكة مصريَّة فرعونيَّة تُدعى خنتكاوس الثالثة.



مواليد

1809 - لويس بريل، مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة للمكفوفين.

1940 - بريان جوزيفسن، عالم فيزياء أيرلندي شمالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1973.

1940 - جاو كسينغجيان، كاتب فرنسي من أصل صيني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 2000.

1940 - ليون سميلينغ، لاعب كرة قدم بلجيكي.

1945 - ريتشارد شروك، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2005.

1945 - سهير زكي، راقصة شرقية وممثلة مصرية.

1954 - أوليغ رومانتسيف، لاعب ومدرب كرة قدم روسي.

1962 - ليلى علوي، ممثلة مصرية.

1962 - حسام عيد، ممثل سوري.

1967 - حميد ستيلي، لاعب كرة قدم إيراني.

1980 - ميغيل مونتيرو، لاعب كرة قدم برتغالي.

1986 - جيمس ميلنر، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1990 - ألبيرتو بالوسكي، لاعب كرة قدم إيطالي.

1990 - توني كروس، لاعب كرة قدم ألماني.



وفيات

1941 - هنري برجسون، فيلسوف فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1927.

1960 - ألبير كامو، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1957.

1961 - إرفين شرودنغر، عالم فيزياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1933.

1965 - توماس ستيرنز إليوت، شاعر أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1948.

1978 - دولت أبيض، ممثلة مصرية.

2001 - محمد راشد، ممثل كويتي.

2006 - مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي.

2007 - ساندرو سالفادوري، لاعب كرة قدم إيطالي.

2010 - تسوتومو ياماجوتشي، ياباني نجى من الهجوم النووي على هيروشيما وناجازاكي.

2011 - نهاد شريف، روائي مصري.

2011 - محمد البوعزيزي، شاب تونسي أشعل الثورة التونسية ضد حكم الرئيس زين العابدين بن علي.



أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في بورما.



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