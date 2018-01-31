وفاة أكبر معمر في العالم بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ 113
أخبار الآن | إسبانيا - (وكالات)
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن توفي أكبر معمر في العالم بعد حوالي شهر من احتفاله بعيد ميلاده الـ113.
ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن فرانسيسكو نونيز أوليفيرا توفي في منزله جنوب غربي إسبانيا. ودفن في قريته المحلية الثلاثاء.
وأكد عمدة بينفينيدا أنطونيو كارمينا وفاة فرانسيسكو ، واصفاً الحدث بالحزين ..
وقال لوسائل الإعلام المحلية "كان يعني الكثير بالنسبة لنا، كان يمثل قريتنا أحسن تمثيل وجعلها معروفة".
وللمعمر، الذي احتفل يوم 13 ديسمبر بعيد ميلاده الـ13، أربعة أطفال وتسعة أحفاد و15 من أبناء أحفاده. وكان لأوليفيرا نظام غذائي يعتمد على الخضروات..