وفاة أكبر معمر في العالم بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ 113

... وفاة أكبر معمر في العالم في اليابان عن عمر يناهز 112 عامًا توفي أكبر رجل معمر في العالم عن عمر يناهز ال 112 عاما وقبل شهرين فقط من عيد ميلاده ال 113.

... وفاة اكبر معمرة امريكية عن عمر 113 سنة توفيت أكبر معمرة في الولايات المتحدة، في منزلها بولاية فلوريدا عن عمر ‬113 سنة، وقبل وقت قصير من احتفالها بعيدها الـ‬114

... ماذا قال أكبر معمر على وجه الأرض.. عن سر بقائه حيا 179سنة؟ إذا صدقت ادعاءات العجوز الهندي "ماهاشتا موراسي" بالنسبة إلى تاريخ ولادته، فإنه لن يكون فقط أكبر معمر في العالم فحسب، بل هو أيضاً الإنسان الذي عاش تقريبا أكثر عدد من السنوات في تاريخ البشرية جمعاء، وفقاً لموسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

... دبي تسعى لتحقيق رقم قياسي بتكوين أكبر متاهة بشرية احتفاءا بإطلاق فيلم مايز رانر: ذا ديث كيور سعت مجموعة صالات «نوفو سينماز»لتحقيق رقم قياسي في سجل غينيس للأرقام القياسية ببناء «أكبر متاهة بشرية في العالم»

... عشرات المناطيد الملونة في سماء مدينة شاتوديه السويسرية حلقت عشرات المناطيد الملونة في سماء مدينة "شاتوديه" السويسرية خلال مهرجان المناطيد في نسخته الأربعين.