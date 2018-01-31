سعوديون يجيبون على وسم ماذا أضافت لكم عادات القبائل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تفاعل مغردون سعوديون على نطاق واسع مع وسم "#ماذا_اضافت_لكم_عادات_القبيله" والذي تحدث فيه المغردين على المؤازرة والوحدة وصفات الكرم والأصالة التي تجمع بين قبائل المملكة .

وأنتقد كثير من المغردين التعصب القبلي الذي يفرق بين أفراد المجتمع ويضعف قوتهم ووحدتهم وكان من أبرز التغريدات ماكتبه الإعلامي منصور الضبعان @mansour_daban

#ماذا_اضافت_لكم_عادات_القبيله

- القبيلة تنبذ كل من يفاخر بها وهو لاعلم ولامعرفة ولاعطاء ولاتميز ولا انجاز

- القبيلة تريد من يضعون اسمها في مصاف التقدم والانجازات والرتب الأولى في كل صعيد..

- يفرقنا الجهل..ويجمعنا الوطن!

- إياك أن تكون "انبوبة" لتمرير ظلام الماضي إلى المستقبل!

وقال القانوني أحمد بن ناقي @Ahmadbinnaqi أن مفهوم القبيلة أضاف إليه معاني المؤازرة :-

#ماذا_اضافت_لكم_عادات_القبيله

اضافة لي مفهوم المعاضدة والمؤازرة

والحمية المحمودة والوقوف مع ابناء العمومة في السراء والضراء ولا شك أن القبيلة مصدر إعتزاز وفخر نظراً لما تمتاز به من أعراف وسلوم توجب عبرها على أفرادها بعضاً من الواجبات المحمودة تجاه أبنائها خاصة في مساعدة الملهوف.

ورأى ابن زايــد القـحطاني @Abo_z1 أن دعاة التجنيس لم يستوعبوا معنى كلمة قبيلة :-

#ماذا_اضافت_لكم_عادات_القبيله من لم يقرأ ويطلّع على تاريخ قبائل العرب خاصه قبل الاسلام وبعد الاسلام وقيام الدول فلا يحق له الرمي جزفاً بتهم ضد القبائل

أما أهل الشعوبيه ودُعاة التجنيس والتغيير الديموغرافي لتهميش إسم القبيله فلن يستوعبوا معنى (قبيله) مهما حاولنا الشرح لهم

وقال دكتور . شجاع المطرفي @shuj55 :- #ماذا_اضافت_لكم_عادات_القبيله اخر الديانات السماوية نزلت بين مجتمع قبائل العرب وخاتم انبياء الله ﷺبعث في ارض العرب وبين قبائلهم وهوﷺمن قبيلة عربية كريمة فعند مابعث ﷺخاطب من بعث فيهم فَقَال(إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)فالعرب ممثلة بقبائلهم اهل مكارم اخلاق ونبل وشرف وشيم.

وأكدت نور العتيبي @nour94860435 أن من يسبون القابئل لاينتمون لها "-

#ماذا_اضافت_لكم_عادات_القبيله معروف ومؤكد اللي يسب القبيله اما مو قبيلي او فيه مشكله كمان اللي يسب الآخرين ويشتمهم يعاني من النقص ويحس بالدونيه لذلك يبادر بالهجوم ع الآخرين بلا مبرر ( على العموم تضل القبيله مصدر قوه وفخر وعز .

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