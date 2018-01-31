اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 31 يناير / كانون الثاني:



1867 - الزعيم يوسف بك كرم يغادر لبنان على متن بارجة فرنسية إلى الجزائر إثر رفضه بروتوكول 1861 الذي أسس لمتصرفية جبل لبنان وكان أول شاغلي المنصب رغم اعتراض المملكة المتحدة.

1876 - الولايات المتحدة تأمر كل الهنود الحمر بالانتقال إلى المحميات.

1915 - ألمانيا تستعمل الغاز السام ضد الروس في الحرب العالمية الأولى.

1946 - إعلان الدستور اليوغوسلافي المكتوب على نمط الدستور السوفياتي، ليضم ست جمهوريات هي صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا وسلوفينيا.

1950 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن قراره بتأييد تطوير القنبلة الهيدروجينية.

1953 - السلطات الفرنسية تعتقل الحبيب بورقيبة.

1953 - الفيضانات تغرق 1800 شخص في هولندا.

1958 إطلاق القمر الصناعي إكسبلورر 1، أول الأقمار الصناعية للولايات المتحدة.

1978 - أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يعلن تزكيته للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح لمنصب ولي العهد.

1990 - افتتاح أول مطعم من سلسلة مطاعم ماكدونالدز في العاصمة السوفياتية موسكو، وكان افتتاح هذا المطعم بموسكو بمثابة علامة على تغير الزمن في الاتحاد السوفياتي.

1996 - هجوم انتحاري في العاصمة السريلانكية كولمبو تعرض له البنك المركزي السريلانكي عندما إصطدمت سيارة محملة بالمتفجرات بمبناه الواقع في قلب حي المال بالعاصمة، وحملت الحكومة السريلانكية منظمة نمور التاميل الإنفصالية المسؤولية عن الهجوم.

2009 - البرلمان الصومالي ينتخب رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية شريف شيخ أحمد رئيسًا للصومال.

2010 - المنتخب المصري يفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه بعد تغلبه على المنتخب الغاني بهدف لصفر وذلك في البطولة التي أقيمت في أنغولا.

2015 - انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسًا لِإيطاليا.

2016 - مقتل 60 شخصًا على الأقل وجرح 110 آخرين في تفجيرات بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق في سوريا و"داعش" يتبنى الهجمات.



مواليد

1512 - الملك هنريك، ملك البرتغال.

1543 - توكوغاوا إيه-ياسو، شوغون اليابان.

1597 - جان فرنسوا راجيس، قدّيس فرنسي.

1797 - فرانز شوبرت، موسيقار نمساوي.

1868 - تيودور ريتشاردس، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1914.

1881 - إرفينغ لانغموير، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1932.

1884 - تيودور هويس، رئيس ألمانيا الغربية.

1512 - الملك هنريك، ملك البرتغال.

1902 - أولفا ميرال، دبلوماسية سويدية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1982.

1905 - جون أوهارا، كاتب أمريكي.

1919 - مرتضي المطهري، عالم دين وفيلسوف إسلامي ومفكر وكاتب شيعي إيراني، ومن منظّري الجمهوریة الإسلامیة في إيران.

1921 - كارول تشانينج، ممثلة ومغنية أمريكية.

1929 - ردولف موسباور، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1961.

1930 - يوسف عوف، كاتب مصري.

1933 - برناردو بروفنزانو، رجل مافيا إيطالي.

1934 - دريد لحام، ممثل سوري.

1935 - كنزابورو أوي، أديب ياباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1994.

1937 - نبيل الهجرسي، ممثل مصري.

1938 - الملكة بياتريكس، ملكة هولندا.

1938 - خيري شلبي، كاتب وروائي مصري.

1958 - مأمون الفرخ، ممثل سوري.

1963 - رمضان خاطر، ممثل مصري.

1965 - جوان رولينغ موراي، كاتبة إنكليزية.

1971 - لي يونغ آي، ممثلة كورية جنوبية.

1971 - باتريسيا فيلاسكيز، ممثلة فنزويلية.

1975 - بريتي زينتا، ممثلة هندية.

1976 - تراينوس ديلاس، لاعب كرة قدم يوناني.

1978 - يحيى بيازي، ممثل سوري.

1979 - دانيال تاميت، كاتب ومحاضر بريطاني.

1981 - جستين تيمبرلك، مغني وممثل أمريكي.

1981 - أمريتا أرورا، ممثلة هندية.

1981 - خوليو أرسا، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

1982 - اندرياس جورليتز، لاعب كرة قدم ألماني.

1982 - سالفاتوري ماسيلو، لاعب كرة قدم إيطالي.

1983 - فابيو كوالياريلا، لاعب كرة قدم إيطالي.

1984 - جيريمي وارينر، لاعب أولمبي لرياضة ألعاب القوى من الولايات المتحدة.

1985 - نواف المهنا، ممثل ومخرج سعودي.

1985 - آدام فدريكي، لاعب كرة قدم أسترالي.

1986 - ياسمين كساب، ممثلة مصرية.



وفيات

1580 - الملك هنريك، ملك البرتغال.

1729 - ياكوب روغيفين، مستكشف هولندي.

1736 - فيليبو يوفارا، معماري إيطالي.

1933 - جون غلزورثي، أديب إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1932.

1955 - جون راليه موت، مبشر أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1946.

1973 - ركنر فرش، اقتصادي نرويجي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1969.

2008 - خليل إسماعيل، ممثل كويتي.

2012 - سهير الباروني، ممثلة مصرية.

2014 - زيزي البدراوي، ممثلة مصرية.



أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في ناورو.



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