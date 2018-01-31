السلطات الفرنسية تحقق في "معركة النوتيلا"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحقق سلطات الاحتيال على المستهلكين في فرنسا في حملة ترويج لمنتج نوتيلا الشهير أسفرت عن وقوع اشتباكات في عدة متاجر وأدت إلى تدخل الشرطة في بعض الأحيان. وقالت الهيئة التابعة لوزارة المالية في فرنسا الثلاثاء إنها ستفحص ما إذا كانت الحملة التي دشنتها سلسلة متاجر إنترمارشيه انتهكت لوائح التسعير.

ورفض مسؤول في الهيئة الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. واجتذبت متاجر إنترمارش حشودا كبيرة في عدة متاجر الأسبوع الماضي بإعلانها عن بيع معجون الشوكولاتة والبندق بسعر 1.41 يورو فقط (1.74 دولارا) بحوالي أقل من 70 بالمائة من سعرها الأصلي.

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وبث مقطع مصور على الإنترنت للاشتباكات التي شهدتها بعض المتاجر، مما أثار الاهتمام في أنحاء العالم، والتساؤلات من السلطات. ونأت شركة فيريرو مصنعة النوتيلا بنفسها عما حدث، محملة متاجر إنترمارشيه المسؤولية بالكامل. ويأتي التحقيق فيما تستعد الحكومة لتقديم مسودة قانون هذا الأسبوع يهدف إلى تنظيم أوضح وأكثر صرامة لعمل متاجر التجزئة الكبيرة.

هذا وقد تسببت تخفيضات أجرتها أسواق تجارية في فرنسا على منتج الـ"نوتيلا" في حالة من الفوضى والشغب، بعد أن أعلنت تخفيض ثمن شوكولاتة "نوتيلا" بأكثر من نصف قيمتها "بحوالي 70 في المئة".وانخفض سعر العبوة التي يبلغ وزنها 950 غراما، من 4.50 يورو إلى 1.41 يورو.

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