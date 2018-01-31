إكتشف أجمل المطارات في العالم.. بينها مطارين عربيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (بيزنس إنسايدر)

بلا شك أنك اندهشت لجمال بعض مطارات الدول التي سافرت إليها بشكلها العمراني الجذاب.. حيث تتحول إلى فضاء جمالي حي بل أكثر من مطار بشكلها المتميز، في الوقت الذي تعتبر فيه مطارات أخرى عادية جدا، معتبرة المكان مجرد محطة عبور..

ولعل بعض الدول تفهمت أن المطار، هو واجهة للاستقبال الوافدين إليها، ومن اللازم أن يتحول إلى تجربة تظل عالقة في الأذهان، في هذا الصدد يتربع مطاران عربيان على قائمة المطارات العشرة الأجمل في العالم بأكمله، وفقا لصحيفة "بيزنس إنسايدر"، التي تمكنت من تصنيف المطارات من حيث الجمال والفن المعماري، واختارت المطارات العشرة الأجمل على مستوى كل دول العالم.

1- مطار مدريد، إسبانيا

مطار مدريد، في إسبانيا، هذا المطار استقبل أول رحلة تجارية له في العام 1933، إلا أن المبنى الجديد لهذا المطار افتتح في العام 2006، وخلال العامين الماضيين استخدمه أكثر من 50 مليون مسافر، ويُعتبر الأجمل من الناحية المعمارية في العالم حالياً.

2- مطار فانكوفر الدولي، كندا

هذا المطار يرغب كثيرون بزيارته حتى دون أن يستخدموه للسفر، والسبب في ذلك أنه يتضمن عدداً من معارض الأسماك "أكواريوم" اللافتة للنظر والممتعة للأطفال والكبار.

3- مطار تشانجي الدولي، سنغافورة:

هذا المطار تم تصنيفه على أنه "الأفضل في العالم" من قبل المستخدمين الذين شاركوا في استفتاء لموقع "سكاي تراكس"، وهذا المطار يتمثل جماله في أنه يحتوي على العديد من الحدائق إضافة الى مسرح وبركة سباحة.

4- مطار كوالالمبور الدولي ماليزيا:

هذا المطار الفاخر يوجد عشر صالات فاخرة، ومركز للمساج والتدليك، ويمكن للمسافرين عبره الاسترخاء والاستمتاع قبل الرحلة.

5- مطار ميونخ في ألمانيا:

هذا المطار مساحة مخصصة للفعاليات إضافة إلى أنه يستضيف سنوياً فعاليات لركوب الدراجات والتزلج على المياه.

6- مطار حيدر أليف الدولي في أذربيجان:

استخدم هذا المطار أكثر من 4 ملايين مسافر خلال العام 2006

7- مطار شينزون باوون الدولي، الصين:

المبنى الثالث من هذا المطار يمثل تحفة معمارية نادرة تشبه خلية النحل.

8- مطار هونغ كونغ الدولي:

يتضمن هذا المطار ملعباً للغولف يتوافق مع المعايير الأميركية لهذه اللعبة، كما يتضمن مسرحاً عالي المواصفات.

9- مطار دبي الدولي في دولة الامارات:

هذا المطار كان في العام 2016 الأكثر إشغالاً على مستوى العالم حيث استخدمه أكثر من 83.6 مليون مسافر من مختلف أنحاء الكون.

10- مطار المنارة مراكش، المغرب:

فيه عدد من المزايا المعمارية المذهلة، ومن بينها تلك الزخارف والنقوش المرصعة بالزجاج في مبنى المطار والتي ليس لها مثيل في العالم.

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