منزل ياباني يحوي مقتنيات تعود لعشرينيات القرن الماضي

أخبار الآن | طوكيو - اليابان (رويترز)

خطوة واحدة تتجاوز بها عتبة هذا المنزل إلى داخله هي بمثابة انتقالك بآلة زمن إلى الحياة في اليابان منذ نحو قرن مضى.

عكست سيدة يابانية شغفها بنمط الحياة في عشرينات القرن الماضي على كل شيء في منزلها. إذ تعود كل مقتنياته وأجهزته إلى الفترة ما بين عشرينات وثلاثينات القرن الماضي.

السيدة تستمع إلى الموسيقى عبر قارئ الأسطوانات وتقرأ مجموعتها الأثرية التي تضم ما يزيد على عشرة آلاف مجلة وكتاب تعود لتلك الفترة، وتتواصل مع العالم الخارجي من خلال الهاتف ذي القرص.

هذه السيدة تدعى آساي ذات الـ 42 عاماً، مغرمة بكل ما يربطها بنمط الحياة البسيط والهادئ في عشرينات القرن الماضي، لذا جمعت في منزلها بطوكيو مقتنيات تعود إلى الفترة ما بين عقديه الثالث والرابع.

ويضم مطبخ منزلها مبرّداً يعمل بالثلج دون كهرباء، في حين تطهو طعامها على موقد يفترض أن يحويه متحف. وهذه الآلة للتدليك أيضاً تعود لعام 1910.

السيدة آساي تأمل أن تنشر شغفها بتلك الفترة بين السيدات. وكانت قد أسست عام 2007 جمعية أطلقت عليها اسم "جمعية فتيات الحداثة في اليابان" انضمت إليها نحو 200 سيدة يشاركنها نفس الاهتمام، ليسعين معاً للاحتفال بعشرينات القرن الماضي مع بداية عشرينات هذا القرن.

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