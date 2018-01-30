عرض أكبر خاتم في العالم بإحدى المدن العربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تشهد مدينة الشارقة في دولة الإمارات عرض "نجمة طيبة" الذي يعتبر أكبر خاتم ذهبي في العالم بوزن 64 كيلوغراما من الذهب الخالص، ومسجل لدى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية. وتبلغ قيمة الخاتم نحو ثلاثة ملايين دولار، وهو من عيار 21 قيراطا، ومرصع بنحو 5.1 كيلوغرام من الأحجار الكريمة والألماس، فضلا عن 615 حجرا كريستاليا من "سواروفسكي".

وأطلق على الخاتم اسم نجمة طيبة نسبة لصانعه في السعودية، بعد أن دخل موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية، وحاز اعتماد المجلس العالمي للذهب، بدأ تصنيع الخاتم عام 2000، بتكلفة مليون دولار (3.67 مليون درهم) وتبلغ قيمته اليوم 16 مليون درهم، بما في ذلك أحجار الألماس، وشارك في صناعته 55 موظفا خلال ثلاثة أشهر.

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ورغم أن مالكيه لا نية لديهم لبيعه إلا أنهم يعرضون نسخا مماثلة بحجم أصغر للبيع بسعر 1700 درهم إماراتي، وقد نجحوا في بيع نحو 300 نسخة مصغرة كلما عرضوا الخاتم العملاق في محال المجوهرات أو المعارض.

ومع أن عديدا من الشخصيات عرضت مبالغ طائلة للحصول على الخاتم للاحتفاظ به في منازلهم وقصورهم إلا أن صناع الخاتم لا يخططون لبيع هذه التحفة الثمينة في الوقت الحالي، والهدف هو فقط عرضه أمام الجمهور، ولكن عددا من المهتمين يرغبون في شرائه ربما لبيعه مستقبلا عندما ترتفع أسعار الذهب والتربح منه.

الصورة المرفقة من مصدر الخبر "الإمارات اليوم"

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