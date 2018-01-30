حظ أم قدر؟ رجل يتوفى بعد ربحه جائزة مالية ضخمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الحظ هو أمر يحدث مع الشخص ويكون خارجا عن سيطرته أو نيّته أو الأمر الذي كان يعمل عليه، وتختلف وجهات النظر بالنسبة للحظ فهناك من يعتبره أمراً موصولاً بالعشوائية وهناك من يعتبره مرتبطاً بالتفسيرات المتعلقة بالإيمان والخرافة.. فهل ما جرى لهذا الرجل هو مرتبط بالحظ العاثر أو القدر؟

بعد 3 أسابيع من استلامه جائزة اليانصيب البالغة مليون دولار، توفي الرجل الأمريكي، حيث حملت الحادثة تفاصيل غريبة، إذ اشترى النجار الأمريكي "دونالد سافاستانو" (51 عاما)،من مدينة "سيدني" في نيويورك، بطاقة يانصيب احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة بقيمة 10 دولارات، وبعدما أزال الطبقة الواقية على البطاقة، فوجئ بفوزه بمليون دولار..



ولكي يحصل على المبلغ بسرعة، تنازل عن جزء من الجائزة بحسب قوانين اليانصيب في أمريكا، وتسلم مبلغ 661.8 ألف دولار، لكن الموت فاجأه بعد بضعة أيام من تسلمه الجائزة، حيث قضى بمرض السرطان الذي اكتشفه الأطباء في مراحل متأخرة..

وفور حصول "سافاستانو" على المبلغ، صرح للصحفين أنه سيشتري شاحنة جديدة، كما سيوفي ديونه ويترك مبلغا من المال للتقاعد، لكن القدر لم يمهله حتى بضعة أشهر للاستمتاع بمكسبه الكبير..

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