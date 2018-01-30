اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 30 يناير / كانون الثاني:
1649 - تنفيذ حكم الإعدام بحق تشارلز الأول ملك إنكلترا.
1661 - إعدام حامي اللوردات بإنكلترا أوليفر كرومويل رسميًا بعد وفاته بسنتين.
1648 - التوقيع على "اتفاقية مونستر" لإنهاء "حرب الثمانين سنة" بين هولندا وإسبانيا.
1835 - الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء وجوده في قاعة مجلس النواب، وهي أول محاولة اغتيال لرئيس أمريكي.
1847 - تغيير اسم قرية "يربا بوينا" في كاليفورنيا إلى سان فرانسيسكو.
1933 - أدولف هتلر يصبح مستشارًا للرايخ الألماني الثالث.
1948 - اغتيال مهاتما غاندي على يد أحد الهندوس المتطرفين.
1956 - حلف وارسو يعلن انضمام ألمانيا الشرقية إليه.
2003 - بلجيكا توافق على قانون يتيح زواج مثليي الجنس.
2013 - كوريا الجنوبية تطلق صاروخها الحامل الأول نارو-1، حاملًا قمرًا اصطناعيًا لأغراض بحثية.
2017 - قمة أديس أبابا تُسفِر عن عودة المغرب رسميا للاتحاد الأفريقي بعد تأييد 40 دولة لعودته.
مواليد
1687 - يوهان بالتازار نويمان، مهندس معماري ألماني.
1882 - فرانكلين روزفلت، الرئيس الولايات المتحدة.
1894 - الملك بوريس الثالث، ملك بلغاريا.
1899 - ماكس تيلر، عالم جنوب أفريقي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1951.
1930 - جين هاكمان، ممثل أمريكي.
1938 - إسلام كريموف، رئيس أوزبكستان.
1941 - ديك تشيني، نائب رئيس الولايات المتحدة في عهد جورج دبليو بوش.
1949 - بيتر أغري، عالم أمريكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2003.
1951 - تشارلز س. دوتون، ممثل أمريكي.
1962 - الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
1970 - سعد الصغير، مغني مصري.
1974 - كريستيان بيل، ممثل إنكليزي.
1975 - جونينهو برنامبوكانو، لاعب كرة قدم برازيلي.
1976 - باسل حيدر، ممثل سوري.
1981 - بيتر كراوتش، لاعب كرة قدم إنكليزي.
1981 - ديميتار برباتوف، لاعب كرة قدم بلغاري.
1987 - أردا توران، لاعب كرة قدم تركي.
وفيات
1649 - الملك تشارلز الأول، ملك إنكلترا.
1676 - القيصر أليكس الأول، قيصر روسيا الثانى.
1730 - القيصر بيتر الثاني، إمبراطور روسيا السابع في الإمبراطورية الروسية .
1928 - يوهانس فيبيغر، طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1926.
1948 - مهاتما غاندي، زعيم هندي.
1948 - أورفيل رايت، أول من طار في طائرة وواحد من الأخوان رايت.
1951 - فارديناند بورشيه، مخترع ألماني وأحد مؤسسي صناعة السيارات في ألمانيا.
1969 - دومينيك بير، رجل دين بلجيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1958.
1991 - جون باردين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956 وعام 1972.
2010 - عز الدين إبراهيم، سياسي وأكاديمي مصري.
2012 - عبد الحميد مهري، سياسي جزائري.
2016 - فيروز، ممثلة مصرية.
أعياد ومناسبات
وليمة القديس أنطونيوس الكبير عند الكنيسة القبطية.
يوم الديمقراطية في العراق.
اليوم العالمي للتضامن مع "فلسطينيّي 48"
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