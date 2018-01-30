اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 30 يناير / كانون الثاني:



1649 - تنفيذ حكم الإعدام بحق تشارلز الأول ملك إنكلترا.

1661 - إعدام حامي اللوردات بإنكلترا أوليفر كرومويل رسميًا بعد وفاته بسنتين.

1648 - التوقيع على "اتفاقية مونستر" لإنهاء "حرب الثمانين سنة" بين هولندا وإسبانيا.

1835 - الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون يتعرض لمحاولة اغتيال أثناء وجوده في قاعة مجلس النواب، وهي أول محاولة اغتيال لرئيس أمريكي.

1847 - تغيير اسم قرية "يربا بوينا" في كاليفورنيا إلى سان فرانسيسكو.

1933 - أدولف هتلر يصبح مستشارًا للرايخ الألماني الثالث.

1948 - اغتيال مهاتما غاندي على يد أحد الهندوس المتطرفين.

1956 - حلف وارسو يعلن انضمام ألمانيا الشرقية إليه.

2003 - بلجيكا توافق على قانون يتيح زواج مثليي الجنس.

2013 - كوريا الجنوبية تطلق صاروخها الحامل الأول نارو-1، حاملًا قمرًا اصطناعيًا لأغراض بحثية.

2017 - قمة أديس أبابا تُسفِر عن عودة المغرب رسميا للاتحاد الأفريقي بعد تأييد 40 دولة لعودته.



مواليد

1687 - يوهان بالتازار نويمان، مهندس معماري ألماني.

1882 - فرانكلين روزفلت، الرئيس الولايات المتحدة.

1894 - الملك بوريس الثالث، ملك بلغاريا.

1899 - ماكس تيلر، عالم جنوب أفريقي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1951.

1930 - جين هاكمان، ممثل أمريكي.

1938 - إسلام كريموف، رئيس أوزبكستان.

1941 - ديك تشيني، نائب رئيس الولايات المتحدة في عهد جورج دبليو بوش.

1949 - بيتر أغري، عالم أمريكي في علم الأحياء حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2003.

1951 - تشارلز س. دوتون، ممثل أمريكي.

1962 - الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

1970 - سعد الصغير، مغني مصري.

1974 - كريستيان بيل، ممثل إنكليزي.

1975 - جونينهو برنامبوكانو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1976 - باسل حيدر، ممثل سوري.

1981 - بيتر كراوتش، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1981 - ديميتار برباتوف، لاعب كرة قدم بلغاري.

1987 - أردا توران، لاعب كرة قدم تركي.



وفيات

1649 - الملك تشارلز الأول، ملك إنكلترا.

1676 - القيصر أليكس الأول، قيصر روسيا الثانى.

1730 - القيصر بيتر الثاني، إمبراطور روسيا السابع في الإمبراطورية الروسية .

1928 - يوهانس فيبيغر، طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1926.

1948 - مهاتما غاندي، زعيم هندي.

1948 - أورفيل رايت، أول من طار في طائرة وواحد من الأخوان رايت.

1951 - فارديناند بورشيه، مخترع ألماني وأحد مؤسسي صناعة السيارات في ألمانيا.

1969 - دومينيك بير، رجل دين بلجيكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1958.

1991 - جون باردين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956 وعام 1972.

2010 - عز الدين إبراهيم، سياسي وأكاديمي مصري.

2012 - عبد الحميد مهري، سياسي جزائري.

2016 - فيروز، ممثلة مصرية.



أعياد ومناسبات

وليمة القديس أنطونيوس الكبير عند الكنيسة القبطية.

يوم الديمقراطية في العراق.

اليوم العالمي للتضامن مع "فلسطينيّي 48"



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