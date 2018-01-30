الذئب ترامب يخطف الانظار في كوسوفو

أخبار الآن | بريشتينا - كوسوفو (رويترز)

عندما تحققَ أخيرا حلمُ مزارعٍ من كوسوفو، وتمكنَ من أخذِ أربعةِ ذئابٍ من البرية لتربيتها، لم يساورهُ شكٌ فيما يتعلقُ بالاسم الذي سيطلقهُ على إحداها وهو ترامب.

وقال المزارع الذي يحبُ أن يُطلَقَ عليهِ لقبُ المعالج الروحاني للحيوانات في مزرعته في غرب كوسوفو إن لديهِ ذئاباً أخرى، لكن هذا الذئب لديهِ الكثيرُ من الطاقة في كل شيء وهو ذكي... المزارع الذي يدخل يده في أفواه الذئاب، أطلق على نفسه اسم الذئب الأول وجعل ترامب نائبه.

وقال المزارع الكوسوفي "احترم (الرئيس) ترامب، لديه طاقة كبيرة، يصدر الأوامر، إنه رجل شجاع، لهذا أسميت ذئبي على اسمه لأنه مثله، لا يفعل ما يفعله الآخرون له أسلوبه الخاص ويقوم بعمله".

هذا ويملك راجا كذلك دجاجا وحماما وخيولا وأبقارا ونسرا وبعض الطواوويس.

يشار إلى أن استطلاعا أجرته مؤسسة "غالوب إنترناشيونال" هذا الشهر عن تقييم الشعوب لأداء مسؤولي الحكومة الأمريكية، جاءت فيه كوسوفو في المرتبة الأولى على مستوى العالم، حيث يوافق 75 بالمئة من مواطنيها على أداء الإدارة الأمريكية.

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