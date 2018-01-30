إليك مواصفات أغلى زجاجة عطر مباعة في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Daily Luxury‏)



كشف العام الماضي عن عطر "Opera Prima " الثمين للاحتفال بـ 130 عام من بولغاري، وهو مستخلص من خشب الأرز, و يعد تعاونا فريدا بين رائدين إيطاليين في عالم الصناعات الحرفية و هما "بولغاري" و "فينيني"، وتتميز هذه القارورة بورقة من الذهب تم تذويبها بين طبقات مختلفة من الزجاج..

بيعت زجاجة عطر "Opera Prima" لشركة بولغاري الشهيرة بـ 200 ألف يورو "فقط"، كما صممت زجاجة العطر على شكل "أمفورة" رومانية قديمة أي عبارة عن (جرة خزفية بقبضتين وتتميز بعنقها الضيق وجسمها البيضاوي)، من حبيبات الذهب ومرصعة بالألماس والأحجار الكريمة الملونة.





وتم تركيب هذا العطر من قبل صانعة العطور الشهيرة دانييلا أندريا، عام 2014، بمناسبة مرور 130 عاما على افتتاح شركة بولغاري الإيطالية للسلع الفاخرة (ساعات وعطور وإكسسوارات).

وتتكون رائحة العطر من الليمون وبتلات أشجار البرتقال والمسك، وتشكيلة من روائح الأزهار الأخرى. ولم تعلن شركة بولغاري اسم مالك هذا العطر الثمين.

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