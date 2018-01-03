ما هي وجبتك المفضلة في فصل الشتاء؟ وما هي اشهرها في بلدك؟

أخبار الآ ن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في فصل الشتاء يفضل الناس تناول الاطعمة التي تساعدهم على الشعور بالدفء، مثل الحساء والعديد من المأكوﻻت الاخرى، حتى في الشرق الأوسط الذي يعتبر دافئ نسبياً تكون هناك بعض الليالي القارسة البرودة بالإضافة الى الدول التي يتسم شتاؤها بالبرودة الشديدة

ومن المشروبات والمأكولات الشتوية في العالم العربي:

شراب السحلب: هو مشروب ساخن لأيام الشتاء الباردة و له قيمة غذائية عالية، هو مسحوق أبيض يشبه الطحين وتشتهر به مصر ودول بلاد الشام، ويتم تزينة بالمكسرات والقرفة.

الممروسة: وهي عبارة عن مزيج من الخبز و التمر والسمن، ولدينا أيضاً مجبوس اللحم أو السمك، والعيش الأبيض، والمالح الممشر، وعرسية الدجاج، وخبز رقاق مع مهياوة وبيض وجبن، وعن الحلويات المفضلة وقت الشتاء تذكر الساقو والخنفروش والمقطوعة وهذه الاطباق المفضلة في دولة الامارات في الشتاء

يكثر الناس من الأطباق التي تمنحهم الدفء عموماً، مثل الشوربات بكافة أنواعها، والأطباق التي تعتمد بشكل رئيسي على البقوليات مثل العدس واللوبيا، حيث تعود إلى المائدة لكثير من هذه الأطباق التي نأكلها في الشتاء بشكل خاص، وهناك شوربة الشعيرية بالدجاج والتي تعتبر الطبق الشتوي الأكثر انتشاراً في هذا الفصل، ولدينا أيضاً أكلة «الشحما»، التي تحتوي على دهن الخروف في الحشوة وهذه الاطباق مفضلة في المغرب العربي.

في مصر يعتبر القلقاس من الأكلات الشتوية التي تجمع العائلة حول مائدة من الذكريات الجميلة في مصر، والقلقاس اسم شائع لمجموعة من الخضار الجذرية الغنية بالنشويات الصالحة للأكل،

الكستناء يتم شواءها وأكلها مباشرة، تمد جسم الإنسان بالحرارة وتشعره بالدفء، وقد ارتبطت الكستنا بفصل الشتاء، فهناك العديد من العائلات التي ﻻ يمر فصل الشتاء عليها دون الكستنا.

الكراوية او المغلي: من الحلويات التقليدية والتي تقدم في مناسبة الولادة وخاصة في الاحتفال بالأسبوع الأول للمولود لما لها من قيمة غذائية للمرأة المرضعة، تصنع من الأرز المطحون والسكر ومادة الكراوية والسكر ويضاف إليها المكسرات.

الجوز: من المكسرات الفاخرة التي تستعمل في العديد من المأكولات ويدخل الجوز في صناعة الحلويات ويخلط مع المكسرات والفواكه المجففه وكذلك يستعمل في المكدوس الاكله الشهير في لبنان وسوريا، و لجوز يسمى كذلك فاكهة المخ .

حساء العدس "شوربة العدس" : وهو حساء مفيد بشكل عام، ويكثر تناولة في فصل الشتاء. فهو يمد جسم الإنسان بالحرارة وفي بعض المناطق يطلق عليه "لحمة الفقراء" لقيمتة الغذائية التي تنافس اللحمة ولرخص سعرة الذي يناسب الفقراء.

المجدرة: وتصنع من الأرز وحبوب العدس الخاصة بها "تختلف عن حبوب العدس لشوربة العدس" ويضاف إليها البصل المقلي وهي اكلة شتوية. والعدس المستخدم في المجدرة ممكن استخدامه في "الحراء بأصبعه" ويضاف له العجين والخبز المقلي وهي أكلة شامية.

الخبيزة: أكلة شعبية بامتياز تنتشر بفلسطين ومصر وبالكثير من الدول العربية .. فضافة لفوائدها الطبية التي لا حصر لها تعتبر الخبيزة أكلة مُشّبِعة تملئ البطون وتطفئ جوع الفقراء و الغلابا ..ومن فوائدها الطبية معالجة نزﻻت البرد والسعال.

الكشك هو أكلة طعام معروفة في بعض البلدان العربية خصوصاً في مصر وسوريا والموصل في العراق. تختلف طريقة صنعه ولكن بصورة عامة يصنع من دشيش القمح واللبن الحامض يعطي حرارة لجسم الإنسان ويحسسه بالشبع لفترة طويلة، وهو غني بالعناصر الرئيسية وسهل الهضم.

المسخن: وهي أكلة فلسطينية تصنع من الدجاج والبصل وزيت الزيتون وخبز خاص لها يسمى "الطابون" بالإضافة إلى "السماق" الذي يعطيها نكهة مميزة وشكل مميز.

الفريكة: هي حبوب القمح الخضراء قبل جفافها تحصد سنابلها وهي خضراء وتعرض للحرارة عن طرق حرقها، ثم تجرش لتكون مثل البرغل، وتطبخ مثل البرغل على ماء اللحم وتوضع فوقها قطع اللحم الكبيرة. تؤكل عادة مع اللبن، تنتج الفريكة في بلاد الشام ومصر والعراق وتركيا.

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