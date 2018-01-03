صور صادمة لمخلوقات بحرية تثير ضجة على مواقع التواصل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ستار)

فاجأت مجموعة من الصور المرعبة لمخلوقات بحرية الآلاف منذ أن تم استخراجها من أعماق المحيط. والتقطت الصور الصادمة من قبل الصياد الروسي "فيدورستوف" وقد حازت على 249 ألف مشاركة بعد أيام قليلة من نشرها على حسابه الخاص في موقع "إنستغرام"

وتتنقل سفينة الصيد التي يعمل "فيدورستوف" على متنها بشكل منتظم ضمن المسطحات المائية للمحيط المتجمد الشمالي حيث توجد العديد من الأسماك التي يطلق عليها الصيادون اسم الوحوش.

ومنذ عام 2016 بدأ الصياد بنشر صور الأسماك الغريبة والتي غالبا ما يجدها عالقة في شباك الصيد، الأمر الذي أكسبه قاعدة واسعه من المتابعين.

وقليلة من المخلوقات الغريبة يمكن وصفها بأنها جميلة، أما الغالبية فيغلب عليها الشكل المفزع والذي لا يتخل أحد بأنها مخلوقات طبيعية تعيش في أعماق المحيط.

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واحدة من صور الأسماك التي أسماها "ستوف" بـ"شيطان البحر الملتحي" بدت وكأنها من مخلوقات فيلم الخيال العلمي "sci-fi كما بدا واحد آخر من الوحش وكأنه "تنين بحر" مع مقلتين صفراوين تثير رعب من ينظر إليها.

في الشهر الماضي، قالت صحيفة دايلي ستار أن الصور التي نشرها هذا الصياد كشفت أنواعا وفصائل أسماك وأحياء بحرية جديدة لم تكن معروفة من قبل.

شاهد المزيد من الصور في أسفل الصفحة.. جميع الصور أرفقت بهذا النص نقلا عن موقع صحيفة "دايلي ستار" البريطانية..

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