خلال 40 سنة.. الخبراء يتوقعون نفاذ "الشوكولاتة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

هل توقعت أن لا تعثر يوما على "الشوكولاتة" المفضلة لديك في أي محل تجاري؟ أن تفقد ذلك الشعور الذي يأتيك عند تناول حبات الشوكولاتة على وجه الخصوص إذا كنت من المدمنين عليها! بالتأكيد أن مجرد توقع ذلك قد يشعرك بالقليل من الحزن..

لكن يجب عليك أن تعلم جيدا أن هذا التوقع من الممكن حصوله على أرض الواقع، إذ توقع بعض الخبراء أن العالم سيفتقد هذه المادة، حيث ستنفذ خلال 40 عاما، بسبب المعاناة التي يعيشها نبات "الكاكاو" والذي يحاول قدر المستطاع البقاء في مناخ أكثر دفئا، لكن التغيرات المناخية ستعرض هذه النباتات للتدمير..

هذه النباتات الهامة التي تتخذ من المناطق الاستوائية موطنا لها، تعتبر من احدى النباتات التي تستهلك بكثرة في العالم، ويعود السبب إلى قيمتها الغذائية المرتفعة نظرا لاحتوائها على العديد من العناصر المفيدة لصحة جسم الإنسان.. لكن في المقابل تحتاج لرطوبة عالية وأمطار غزيرة.. وبما أن التغيرات المناخية تنبؤ بإرتفاع درجات الحرارة خلال العقود القادمة، فإن هذه النباتات ربما تتلاشى تدريجيا إذ لن تجد بيئة ممتازة للنمو..

لهذا السبب، توقع العلماء احتمال وجود عجز في إنتاج "الشوكولاتة" لغياب الظروف المناخية المواتية لاستمرار هذه النبتة ونموها خلال الـ 50 سنة القادمة، رغم المجهود المبذول في توسيع أراضي زراعة الكاكاو في إفريقيا وأمريكا الشمالية..

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