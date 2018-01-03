برنامج الأمان الأسري يتفاعل مع وسم أم تعنف وتصور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تفاعل برنامج الأمان الأسري مع وسم #ام_تعنف_وتصور الذي برز بين أكثر الوسوم انتشارا في المملكة العربية السعودية، وسط رفض جماعي للتصرف الفردي واستغراب من الأسباب التي قد تنتهي بهذا التصرف الذي وصفه مغردون بالوحشي، تفاعل حساب برنامج الأمن الأسري مع الوسم بتغريدتين قال فيهما "نطالب من لديه معلومات عن الطفل بالتبليغ والتواصل فورا مع #خط_مساندة_الطفل على 116111 #ام_تعنف_وتصور" والتي أردفها بتغريدة: "الأطفال هم فلذات الأكباد ونبض الحياة، فمن واجب من تقع عليه المسؤولية في الأسرة العناية بهم وتوفير البيئة الآمنة لهم فهم أمانة #ام_تعنف_وتصور"

وشارك الكاتب الشهير محمد باحارث بقوله " #ام_تعنف_وتصور الأم عادة ترتبط بالحنان و العطف، وليس الترهيب و التعنيف! من جاءت هذه الممارسات المتطرفة؟ من حق هذا الطفل انقاذه و اتمنى سرعة تدخل امارة المنطقة لمحاسبة هذا الإعتداء فين ابو الولد؟"

واستغرب المغرد محمد القرشي التصرف مستبعدا أن يصدر ذلك من أم " #ام_تعنف_وتصور يجب محاسبتها ، تعنيف مع تصوير أبنها وتفتخر في نشره ، يجب محاسبتها وهل هي امه … !".

وطالب الزميل المقدم التلفزيوني زياد بن سعد الشهري هيئة حقوق الإنسان السعودية بالتحقيق في الأمر "صباح محزن جداً الطفولة اجمل من ان تُنتهك ! ارجوا متابعة الموضوع ومعرفة الحقيقه الطفولة اعظم من ان تنتهك . @HRCSaudi #ام_تعنف_وتصور ".

وطالب الصحفي بندر عطيف بمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة "لا رحمة ولاشفقة.. قد يكون شجارا أو #عنف_أسري ولكنه تحول لجريمة.. الضحية طفل بريء ومطالبات بإنقاذه والقبض على المتورطين في الحادثة . @kabalkhail2".

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