اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 3 يناير / كانون الثاني:



1496 - ليوناردو دا فينشي يفشل في تجربة آلة طيران كان قد صممها بنفسه.

1521 - البابا ليون العاشر ينزل الحرمان الكنسي بحق مارتن لوثر.

1777 - قوات الثورة الأمريكية بقيادة الجنرال جورج واشنطن تهزم القوات البريطانية في معركة برنستون بولاية نيو جيرسي.

1809 - المخترع الفرنسي نيكولاس أبيرت يكتشف الحفظ الغذائي والذي وضع الأسس الحديثة للحفظ الغذائي.

1874 - استلم الجنرال سيرانو رئاسة الجمهورية الإسبانية الأولى، وهو آخر رؤساء تلك الجمهورية.

1899 - الولايات المتحدة تحتل كوبا.

1924 - العالم البريطاني في علم المصريات هوارد كارتر يكتشف تابوت الفرعون توت عنخ أمون بعد نحو عامين من اكتشاف مقبرته.

1935 – إيطاليا الفاشية بقيادة بينيتو موسوليني تغزو الحبشة.

1939 - صدور أول نسخة من مجلة الثقافة المصرية.

1956 - بداية البث التلفزيوني العراقي ليكون ثاني بلد عربي بعد مصر يدخل به البث التلفزيوني.

1959 - ألاسكا تصبح الولاية رقم 50 ضمن الولايات المتحدة.

1962 - الولايات المتحدة تقطع علاقتها مع كوبا.

1970 - كورت فالدهايم يتولى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

1990 - الحاكم العسكري لبنما الجنرال مانويل نورييغا يستسلم للقوات الأمريكية التي شنت منذ ديسمبر 1989 حملة عسكرية على بنما من أجل القبض عليه وإسقاط نظامه.

2004 - تحطم طائرة مصرية كانت تقل سياحًا فرنسيين في طريقها من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة حيث سقطت في البحر الأحمر وأدى ذلك لمقتل 148 شخصا.

2015 - جماعة بوكو حرام تُهاجم بلدة باجا مُسفرةً عن مقتل وتشريد المئات.



مواليد

106 ق.م - شيشرون، كاتب روماني وخطيب روما.

1892 ـ جون تولكين، فيلولوجي وكاتب روائي إنكليزي.

1937 - نادية لطفي، ممثلة مصرية.

1949 - نيللي، ممثلة مصرية.

1953 - جورجينا رزق، ملكة جمال الكون عام 1971.

1954 - عبد العزيز العنبري، لاعب كرة قدم كويتي.

1956 - ميل غيبسون، ممثل أمريكي.

1960 - إلهام شاهين، ممثلة مصرية.

1961 - ألفارو ماغالهايز، لاعب كرة قدم برتغالي.

1969 - مايكل شوماخر، سائق سيارات تسابق ألماني.

1976 - أنجيلوس باسيناس، لاعب كرة قدم يوناني.

1977 - لي بوير، لاعب كرة قدم إنكليزي.

1979 - لوك لورانس، سائق سيارات تسابق بريطاني.

1979 - ديمة قندلفت، ممثلة سورية.

1982 - لوكا غاري، لاعب كرة سلة إيطالي.

1982 - يان ميرتل، لاعب كرة مضرب تشيكي.

1986 - دانا عبد الرزاق، عداءة عراقية.

1987 - دانييل ايسترادا، لاعب كرة قدم إسباني.

1989 - جوردي ماسيب، لاعب كرة قدم إسباني.

1989 - ندى عادل، ممثلة مصرية.

1992 - دوغ مكديرموت، لاعب كرة سلة أمريكي.



وفيات

1933 - فيلهلم كونو، مستشار ألمانيا.

1966 - الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح، وزير كويتي.

1967 - جاك روبي، قاتل لي هارفي أوزوالد المتهم الرئيسي بمقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي.

1988 - روزا أوسليندر، شاعرة ألمانية.

2002 - محمد العلي، ممثل سعودي.

2008 - شريف العلمي، إعلامي أردني من أصل فلسطيني.

2011 - إيفا شتريتماتر، كاتبة وشاعرة ألمانية.



أعياد ومناسبات

يوم مهرجان باكس في الميثولوجيا الرومانية.



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