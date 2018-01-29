مئات ملايين الانطباعات على التواصل الاجتماعي مزيفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلص تقرير أعدته صحيفة نيويورك تايمز إلى أن مئات ملايين الانطباعات على "السوشيال ميديا" مزيفة .. التحقيق استمر لفترة من الزمن وتضمن الاطلاع على حسابات شركة "ديفومي" المتخصصة في بيع المتابعين على موقع "تويتر"، وإجراء مقابلات مع متخصصين ومعنيين ..

يذكر أن مثل هذا التزييف أمر يعاقب عليه القانون بحسب المدعي العام لنيويورك ،و يقاضى تحت بند "انتحال الشخصية" ..لنتابع أبرز ما جاء في تقرير الصحيفة ..



واهتم تحقيق "نيويورك تايمز" بجزء بسيط من سوق النصب والتزييف تلك، وبالتحديد بـ3.5 مليون حساب مزيف يتم بيعها لأكثر من مشتر، ليصل العدد إلى 200 مليون متابع، وذلك على موقع "تويتر" فقط.

وكشفت سجلات شركة "ديفومي" أن المشترين من كافة الاتجاهات والمهن، فمنهم سياسيون ومشاهير فن ورياضة، وحتى عدد من المحللين والخبراء الذين يظهرون على التلفزيونات، وأيضا "نشطاء" يروجون لقضايا تكتسب زخما بملايين الحسابات المزيفة.

ولأن التقرير اهتم بالسوق الأميركية، فقد كشف أن مؤيدي الرئيس دونالد ترامب ومعارضيه على السواء زبائن عند شركات بيع المتابعين المزيفين.

لكن الأهم، هو ما كشفه تقرير الصحيفة (من سجلات شركة ديفومي وغيرها) من أن أغلب من يسمون "المؤثرون" Influentials على مواقع السوشيال ميديا، يشترون متابعين مزيفين بالملايين.

ويحصل هؤلاء على ثروات هائلة من شركات الدعاية والعلاقات العامة التي تستخدمهم لترويج منتجات وحملات، وتدفع لهم على كل تغريدة على "تويتر".

ومقابل بضع سنتات يدفعها هؤلاء "المؤثرون" مقابل آلاف المتابعين المزيفين والحسابات الآلية التي تعيد تغريد ما يبثون على صفحاتهم، يحصل هؤلاء على آلاف الدولارات من حملات الترويج.

وعلى سبيل المثال، يحصل المؤثر الذي لديه 100 ألف متابع على تويتر على ألفي دولار مقابل تغريدة ترويجية، بينما من لديه مليون متابع يحصل على 20 ألف دولار مقابل تغريدة ترويجية.

ولا يقتصر الأمر على المشاهير فقط، إذ نشرت صحيفة "صن" البريطانية مؤخرا قصة الأختين آرابيلا وجادين داهو (وهما مؤثرتان غير مشهورتين عمرهما أقل من 15 عاما)، تكسبان ما لايقل عن 100 ألف دولار سنويا من العمل مع شركات كبرى مثل "أمازون" و"ديزني" و"ناينتندو" وغيرها بنشر تغريدات عن منتجاتها.

وكشف تقرير "نيويورك تايمز" أن حسابيهما على تويتر اشتريا مئات آلاف المتابعين من شركات بيع الحسابات المزيفة، لكن عن طريق والدهما وأشخاص يعملون مع الأختين.

من جدة الدكتورة نادية نصير اخصائية اجتماعية و نفسية

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