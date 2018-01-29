لأول مرة بعد 152 عام ..القمر بثلاث أوجه يوم الأربعاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تجتمعُ الأربعاء، 31 يناير الجاري، ثلاثُ ظواهر فلكية نادرة معاً، حدثت قبلَ 152 عاماً، وتعودُ على هيئةِ "القمرِ العملاق الأزرق الدامي".

ففي 31 مارس عام 1866، اجتمعت هذهِ الظواهر معاً، أي القمر الأزرق والقمر العملاق وقمر الدم.

أما القمرالأزرق، فمصطلح يستخدم للإشارة إلى حدوث اكتمالين للقمر خلال شهر، ولا تعني تلك التسمية أن القمر يكتسب اللون الأزرق، حيث يبدو القمر في هذين اليومين باللون نفسه وبالشكل نفسه، كما يبدو في أشهر السنة الأخرى، وفق موقع "ويكيبيديا" المعلوماتي.

وهي ظاهرة تتكرر مرة واحدة كل سنتين أو 3 سنوات، على ما ذكره الموقع نفسه.



صورة أرشيفية لظاهرة القمر العملاق

لكن ظاهرة القمر العملاق تعني فعلاً أن القمر يبدو ساطعاً بـ14% أكثر من المعتاد، وذلك لأن القمر يكون في أقرب نقطة مدارية من الأرض، وتسمى "نقطة الحضيض".

وقمر الدم هي أن يكون القمر ظاهراً بلون مائل إلى الأحمر، فهو ليس مضيئاً بذاته، بل عاكس لأشعة الشمس التي تصله ثم تنكسر بالغلاف الجوي، خلال طريقها إلى #الأرض.



قمر الدم كما ظهر في أيلول/سبتمبر 2015

وهذه الألوان التي يحملها الضوء تخضع لعملية فلترة في هذا الغلاف السميك باستثناء الأحمر الذي ينعكس فيجعل القمر بنياً داكناً أو أحمر قانياً، أثناء هذا الحدث، الذي تكرر 5 مرات فقط في القرن الماضي.

وإطلالة القمر أقل دموية، بلون فاتح، تؤشر إلى أن مستويات التلوث عالية، حيث يتم امتصاص الأحمر مع بقية الألوان.

وتبث ناسا الحدث الفلكي النادر بثاً مباشراً على الإنترنت.

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