اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 29 يناير / كانون الثاني:



1834 - الجيش الروسي ينسحب من رومانيا بعد 5 سنوات ونصف من الاحتلال، وكانت رومانيا تتبع في تلك الفترة الدولة العثمانية لكن الروس احتلوها أثناء حربهم مع العثمانيين عام 1828.

1942 - الألمان يستولون على مدينة بنغازي الليبية أثناء الحرب العالمية الثانية.

1952 - الملك فاروق يقيل حكومة مصطفى النحاس باشا بعد حريق القاهرة.

1963 - أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يفتتح أول برلمان كويتي منتخب باسم مجلس الأمة.

1970 - القوات الأمريكية تبدأ في الجلاء عن قاعدة هويلس العسكرية، وهي آخر القواعد العسكرية الأمريكية التي كانت تستأجرها من ليبيا.

1987 - الرئيسة الفلبينية كورازون أكينو تقمع حركة تمرد قام بها عدد من ضباط الجيش سيطروا خلالها على مبنى الإذاعة والتلفزيون، وهذه الحادثة هي خامس محاولة انقلابية بعهدها.

2002 - منتخب السعودية لكرة القدم يفوز ببطولة كأس الخليج العربي الخامسة عشر المقامة في المملكة العربية السعودية.

2006 - مجلس الأمة الكويتي يبايع بالإجماع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميرًا للكويت، والشيخ صباح يؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس.

2008 - نيزك 2007 تي يو 24 يمر على مسافة قريبة جدا من الأرض كما كان متوقعًا من دون أن يشكل أي خطر لاحتمال اصطدامه بها.

2011 - الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبًا للرئيس، ويكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة خلفًا لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وذلك بعد خمسة أيام من إندلاع ثورة 25 يناير.

2011 - منتخب اليابان لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الآسيوية الخامسة عشر والمقامة في دولة قطر بعد تغلبه على المنتخب الأسترالي.

2011 - فوز المغرب بحق استضافة النسخة الثلاثين من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والمقررة عام 2015 بعد تفوقها على جنوب أفريقيا، بينما نالت جنوب أفريقيا حق استضافة النسخة الحادية والثلاثين والمقررة عام 2017.

2014 - رئيس الوزراء التونسي الجديد مهدي جمعة يستلم مهامه رسميا خلفا لعلي العريض بعد أن صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي على حكومته.

2015 - مقتل 32 جندياً ومدنياً مصرياً في هجمات دامية في سيناء.

2016 - مقتل 4 وإصابة 18 آخرين في تفجير انتحاري استهدف المصلين بمسجد الإمام الرضا بمحافظة الأحساء.

2017 - مقتل 6 أشخاص وجرح 17 أخرين إثر إطلاق نار بعد انتهاء صلاة العشاء في المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبك الكندية.



مواليد

1688 - إمانول سفيدنبوري، فيلسوف سويدي.

1756 - هنري لي الثالث، عسكري وسياسي أمريكي.

1773 - فريدرش موس، عالم معادن وجيولوجي ألماني.

1843 - ويليام مكينلي، رئيس الولايات المتحدة الخامس والعشرون.

1860 - أنطون تشيخوف، روائي روسي.

1866 - رومان رولان، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915.

1867 - فيسنتي بلاسكو إيبانيز، أديب إسباني.

1887 - ولنغتون كو، دبلوماسي صيني.

1892 - أحمد محمد شاكر، عالم ومحدث وفقيه مصري أزهري.

1896 - دولت أبيض، ممثلة مصرية.

1926 - محمد عبد السلام، عالم فيزياء باكستاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979.

1929 - ملك الجمل، ممثلة مصرية.

1941 - نادر جلال، مخرج مصري.

1945 - توم سيليك، ممثل أمريكي.

1947 - ليندا باك، عالمة أحياء أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 2004.

1951 - فيتور نورت، ممثل برتغالي.

1953 - رياض الخولي، ممثل مصري.

1954 - جمال بخيت، شاعر مصري.

1954 - أوبرا وينفري، مقدمة برامج أمريكية.

1966 - روماريو، لاعب كرة قدم برازيلي.

1970 - أحمد العونان، ممثل كويتي.

1970 - باول ريان، سياسي أمريكي.

1970 - هيذر غراهام، ممثلة أمريكية.

1980 - إيفان كلاسنيتش، لاعب كرة قدم كرواتي.

1982 - آدم لامبرت، مغني أمريكي.

1988 - أحمد الفريدي، لاعب كرة قدم سعودي.



وفيات

1934 - فريتز هابر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1918.

1950 - أحمد الجابر الصباح، حاكم الكويت العاشر.

1963 - روبرت فروست، شاعر أمريكي.

1979 - كوكا، ممثلة مصرية.

1987 - إبراهيم عبد الرازق، ممثل مصري.

1988 - حسن الإمام، مخرج مصري.

2000 - علي أصغر محمدوف، مترجم أذربيجاني.

2011 - سالم النحاس، سياسي وكاتب أردني.



أعياد ومناسبات

يوم الدستور في جبل طارق.

ذكرى تولي الأمير الحكم في الكويت.



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