وفاة "كامبراد" مؤسس ايكيا عن 91 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

توفي اينغفار كامبراد مؤسس شركة "ايكيا" العملاقة في مجال الأثاث عن 91 عاما، وذلك بحسب بيان أعلنته الشركة السويدية، وأشارت "ايكيا" في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إلى أن "اينغفار كامبراد رحل بسلام في منزله" في جنوب السويد.



وتوفي اينغفار كامبراد مؤسس مجموعة "ايكيا" العملاقة في مجال الأثاث، الأحد عن 91 عاما على ما أعلنت الشركة السويدية المنتشرة في عشرات البلدان حول العالم، وقالت الشركة:" إن اينغفار كامبراد، وهو من أعظم المستثمرين في القرن العشرين، رحل بسلام في منزله في جنوب السويد."

وأضافت المجموعة "سنفتقد بشدة إينغفار وسيبقى ذكره طيبا لدى عائلته وزملائه في +ايكيا+ حول العالم"، وكان كامبراد المولود لعائلة مزارعين في منطقة سمولاند الفقيرة الوادعة في جنوب السويد العام 1926، أحد اثرى اثرياء العالم اذ ترأس لعقود طويلة هذه الامبراطورية التجارية السويدية التي توظف 190 الف شخص حول العالم مع ايرادات سنوية تبلغ 38 مليار يورو، وعلى رغم انكفائه خلال السنوات الاخيرة، ظل كامبراد يتابع عن كثب النجاح الكبير لمؤسسته التي انطلقت قبل اكثر من ستة عقود كشركة عائلية صغيرة.

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