اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 28 يناير / كانون الثاني:
1479 - توقيع معاهدة بين الدولة العثمانية وجمهورية البندقية القوة التجارية الكبرى في أوروبا، وكانت تلك المعاهدة أول خطوة خطتها الدولة العثمانية للعب دور سياسي في أوروبا.
1788 - بريطانيا تنشئ أول مستعمرة مجرمين في "بوتاني باي" بأستراليا.
1846 - انتصار القوات البريطانية على السيخ في "معركة أليوال" بالهند.
1871 - انتهاء الحرب الفرنسية البروسية باستسلام فرنسا.
1887 - بداية بناء برج إيفل.
1909 - جلاء القوات الأمريكية عن كوبا التي احتلتها خلال الحرب الأمريكية الإسبانية عام 1898.
1917 - الولايات المتحدة تنهي البحث عن الثائر المكسيكي بانشو فيا.
1918 - تأسيس الجيش الأحمر الذي ضم في صفوفه جنود من الجيش الروسي القيصري السابق، وكان هدف تأسيسه هو حماية الحدود من الغزو الخارجي وحماية الثورة.
1924 - سعد زغلول يؤلف أول وزارة شعبية في مصر.
1928 - وقوع معركة الرقعي بين القوات الكويتية بقيادة الشيخ علي الخليفة العبد الله الصباح وجماعة من الإخوان بقيادة علي بن عشوان.
1932 - اليابان تحتل مدينة شانغهاي كبرى مدن الصين وذلك قُبيْل الحرب العالمية الثانية.
1957 - بداية إضراب شامل في الجزائر سمي بإضراب الثمانية أيام لدعم ثورة التحرير الجزائرية.
1973 - بدأ سريان وقف إطلاق النار في فيتنام في الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت سايغون.
1986 - مكوك الفضاء تشالنجر ينفجر في الجو بعد انطلاقه بثلاثة وسبعون ثانية، تسبب الانفجار في مصرع رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه.
1999 - شركة فورد للسيارات تعلن شراءها شركة فولفو السويدية بمبلغ 6.45 مليار دولار أمريكي.
2006 - زلزال في جنوب سومطرة بأندونيسيا قدر بقوة مقدارها 5.0 على مقياس ريختر.
2011 - اندلاع مظاهرات حاشدة في مصر بعد صلاة الجمعة سميت جمعة الغضب، وذلك في اليوم الرابع من بدء المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس محمد حسني مبارك.
مواليد
1457 - هنري السابع، ملك إنكليزي.
1717 - مصطفى الثالث، سلطان عثماني.
1774 - شارل ماري دو لا كوندامين جغرافي ورياضي فرنسي.
1784 - جورج هاملتون غوردون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1822 - ألكسندر ماكينزي، رئيس وزراء كندي.
1853 - خوسيه مارتي، ثوري كوبي.
1865 - د.كآرلو يوهو ستولبيرغ، رئيس فنلندا الأول.
1912 - جاكسون بولوك، رسام أمريكي.
1922 - روبرت هولي، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.
1930 - عبد الله غيث، ممثل مصري.
1937 - نبيهة لطفي، مخرجة وممثلة لبنانية.
1938 - نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني.
1940 - كارلوس سليم، رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني.
1945 - مارت كيلر، ممثلة سويسرية.
1948 - هاينس فلوه، لاعب كرة قدم ألماني.
1948 - سامية خضر صالح، عالمة اجتماع وكاتبة وأكاديمية مصرية.
1950 - حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين.
1954 - برونو ميتسو، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.
1962 - قمر عمرايا، إعلامية وممثلة سورية.
1966 - سيجي ميزشيما، مخرج أنمي ياباني.
1975 - هيروشي كاميا، ممثل أداء صوتي ياباني.
1978 - جانلويجي بوفون، حارس مرمى كرة قدم إيطالي.
1978 - جيمي كاراغر، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1978 - بابا بوبا ديوب، لاعب كرة قدم سنغالي.
1981 - إليجاه وود، ممثل أمريكي.
1984 - مانويل جاتو، لاعب كرة قدم إسباني.
1984 - منى حسين، ممثلة مصرية تعمل في الكويت.
1985 - أرنولد مفويمبا، لاعب كرة قدم فرنسي.
1988 - سحر خليل، ممثلة ومخرجة لبنانية.
الوفيات
814 - شارلمان، ملك الفرنجة.
992 - جوهر الصقلي، أحد كبار قادة الدولة الفاطمية.
1547 - هنري الثامن، ملك إنكليزي
1725 - بطرس الأكبر، إمبراطور روسي.
1859 - فريديريك روبنسون، رئيس وزراء بريطاني.
1939 - ويليام بتلر ييتس، شاعر أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1923.
1957 - عبد الله الأحمد الصباح، رئيس دائرة الأمن العام في الكويت.
1984 - عماد حمدي، ممثل مصري.
1992 - كونو ريبر، شاعر وكاتب روائي سويسري.
1996 - يوسف برودسكي، شاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1987.
1997 - عبد الحفيظ التطاوي، ممثل مصري.
1999 - رويشد، ممثل وكوميدي جزائري.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي للجذام.
اليوم الوطني للتاجر في الجزائر.
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