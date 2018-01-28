اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 28 يناير / كانون الثاني:



1479 - توقيع معاهدة بين الدولة العثمانية وجمهورية البندقية القوة التجارية الكبرى في أوروبا، وكانت تلك المعاهدة أول خطوة خطتها الدولة العثمانية للعب دور سياسي في أوروبا.

1788 - بريطانيا تنشئ أول مستعمرة مجرمين في "بوتاني باي" بأستراليا.

1846 - انتصار القوات البريطانية على السيخ في "معركة أليوال" بالهند.

1871 - انتهاء الحرب الفرنسية البروسية باستسلام فرنسا.

1887 - بداية بناء برج إيفل.

1909 - جلاء القوات الأمريكية عن كوبا التي احتلتها خلال الحرب الأمريكية الإسبانية عام 1898.

1917 - الولايات المتحدة تنهي البحث عن الثائر المكسيكي بانشو فيا.

1918 - تأسيس الجيش الأحمر الذي ضم في صفوفه جنود من الجيش الروسي القيصري السابق، وكان هدف تأسيسه هو حماية الحدود من الغزو الخارجي وحماية الثورة.

1924 - سعد زغلول يؤلف أول وزارة شعبية في مصر.

1928 - وقوع معركة الرقعي بين القوات الكويتية بقيادة الشيخ علي الخليفة العبد الله الصباح وجماعة من الإخوان بقيادة علي بن عشوان.

1932 - اليابان تحتل مدينة شانغهاي كبرى مدن الصين وذلك قُبيْل الحرب العالمية الثانية.

1957 - بداية إضراب شامل في الجزائر سمي بإضراب الثمانية أيام لدعم ثورة التحرير الجزائرية.

1973 - بدأ سريان وقف إطلاق النار في فيتنام في الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت سايغون.

1986 - مكوك الفضاء تشالنجر ينفجر في الجو بعد انطلاقه بثلاثة وسبعون ثانية، تسبب الانفجار في مصرع رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه.

1999 - شركة فورد للسيارات تعلن شراءها شركة فولفو السويدية بمبلغ 6.45 مليار دولار أمريكي.

2006 - زلزال في جنوب سومطرة بأندونيسيا قدر بقوة مقدارها 5.0 على مقياس ريختر.

2011 - اندلاع مظاهرات حاشدة في مصر بعد صلاة الجمعة سميت جمعة الغضب، وذلك في اليوم الرابع من بدء المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس محمد حسني مبارك.

مواليد

1457 - هنري السابع، ملك إنكليزي.

1717 - مصطفى الثالث، سلطان عثماني.

1774 - شارل ماري دو لا كوندامين جغرافي ورياضي فرنسي.

1784 - جورج هاملتون غوردون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1822 - ألكسندر ماكينزي، رئيس وزراء كندي.

1853 - خوسيه مارتي، ثوري كوبي.

1865 - د.كآرلو يوهو ستولبيرغ، رئيس فنلندا الأول.

1912 - جاكسون بولوك، رسام أمريكي.

1922 - روبرت هولي، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.

1930 - عبد الله غيث، ممثل مصري.

1937 - نبيهة لطفي، مخرجة وممثلة لبنانية.

1938 - نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني.

1940 - كارلوس سليم، رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني.

1945 - مارت كيلر، ممثلة سويسرية.

1948 - هاينس فلوه، لاعب كرة قدم ألماني.

1948 - سامية خضر صالح، عالمة اجتماع وكاتبة وأكاديمية مصرية.

1950 - حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك البحرين.

1954 - برونو ميتسو، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.

1962 - قمر عمرايا، إعلامية وممثلة سورية.

1966 - سيجي ميزشيما، مخرج أنمي ياباني.

1975 - هيروشي كاميا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1978 - جانلويجي بوفون، حارس مرمى كرة قدم إيطالي.

1978 - جيمي كاراغر، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1978 - بابا بوبا ديوب، لاعب كرة قدم سنغالي.

1981 - إليجاه وود، ممثل أمريكي.

1984 - مانويل جاتو، لاعب كرة قدم إسباني.

1984 - منى حسين، ممثلة مصرية تعمل في الكويت.

1985 - أرنولد مفويمبا، لاعب كرة قدم فرنسي.

1988 - سحر خليل، ممثلة ومخرجة لبنانية.



الوفيات

814 - شارلمان، ملك الفرنجة.

992 - جوهر الصقلي، أحد كبار قادة الدولة الفاطمية.

1547 - هنري الثامن، ملك إنكليزي

1725 - بطرس الأكبر، إمبراطور روسي.

1859 - فريديريك روبنسون، رئيس وزراء بريطاني.

1939 - ويليام بتلر ييتس، شاعر أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1923.

1957 - عبد الله الأحمد الصباح، رئيس دائرة الأمن العام في الكويت.

1984 - عماد حمدي، ممثل مصري.

1992 - كونو ريبر، شاعر وكاتب روائي سويسري.

1996 - يوسف برودسكي، شاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1987.

1997 - عبد الحفيظ التطاوي، ممثل مصري.

1999 - رويشد، ممثل وكوميدي جزائري.



أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للجذام.

اليوم الوطني للتاجر في الجزائر.



للمتابعة اليومية والمستمرة لـ"اليوم في التاريخ" إضغط هنا.