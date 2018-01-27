صورة نادرة للملك عبدالعزيز وحاكم الكويت قبل أكثر من 100عام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

أعاد حساب ذاكرة الماضي الجميل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت، نشر صورة نادرة عمرها أكثر من 100 عام، يظهر فيها الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله مع عدد من إخوته الأمراء وحاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح.

وقال الحساب تعليقًا على الصورة : “الملك عبدالعزيز والشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت، والأمير تركي الأول وعدد من الأمراء إخوة الملك عبدالعزيز منهم سعد ومحمد”. موضحًا أن الصورة التقطت في الكويت عام 1910م”.

وأثارت الصورة إعجابًا لافتًا بين المتابعين، الذين اشاروا إلى أن الصورة تأتى بعد سنوات من فتح الرياض، وتؤكد على أواصر العلاقات الأخوية بين السعودية والكويت منذ عهد الملك عبدالعزيز، رحمه الله.

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