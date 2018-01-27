اليوم في التاريخ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.
حدث في مثل هذا اليوم 27 يناير / كانون الثاني:
661 - وفاة الإمام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين.
1832 - إنطلاق مقاومة الأمير عبد القادر ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر.
1900 - اندلاع ثورة الملاكمين في الصين، والدبلوماسيون الأجانب في بكين يطالبون بتأديب المتمردين.
1926 - الإنكليزي جون بيرد يخترع التلفاز.
1927 - الإعلان عن قيام مملكة الحجاز ونجد في الجزيرة العربية.
1944 - رفع الحصار عن مدينة لينينغراد بعد ما يقارب 900 يوم منذ بدايته وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1967 - احتراق حجرة قيادة المركبة أبولو مما أدى لمقتل رواد الفضاء الثلاث المتواجدين على متنها، خلال إجراءات التدريبات على المهمة أبولو 11.
1973 - الولايات المتحدة وفيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية وجماعة الفيت كونغ يوقعون في باريس اتفاقية لإحلال السلام في فيتنام.
1980 - روبرت موجابي يعود من المنفى إلى روديسيا.
1991 - إرغام الرئيس الصومالي محمد سياد بري على التخلي عن السلطة بعد معارك استمرت 4 أسابيع في العاصمة مقديشو.
1996 - العقيد إبراهيم بارع معين الصرة يطيح بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في النيجر مهمان عثمان.
2003 - مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يعلن في تقريره لمجلس الأمن إن فريق الوكالة لم يعثر حتى الآن على أي أنشطة نووية مشبوهة في العراق.
2006 - زلزال في بحر الباندا بقوة مقدارها 7.7 على مقياس ريختر.
2014 - المجلس الوطني التأسيسي التونسي يصادق على دستور تونس 2014، والرئاسات الثلاثة في تونس يختمونه في جلسة حضرتها شخصيات دولية.
2014 - رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروف يقدم استقالته على وقع احتجاجات الميدان الأوروبي التي استمرت لأكثر من شهر.
2016 - هيلدا هاين تصبح أول رئيسةٍ لجمهورية جزر مارشال، وأول رئيسة لدولة في أوقيانوسيا.
2017 - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يحظر دخول مواطني سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لأجل محدد، مما أثار احتجاجات وجدلا قانونيا.
مواليد
1546 - يواكيم فريدرش، الأمير الناخب لمرغريفية براندنبورغ.
1662 - ريتشارد بنتلي، عالم إلهيات وأديب كلاسيكي وناقد إنكليزي.
1687 - يوهان بالتازار نويمان، مهندس معماري ألماني.
1756 - موزارت، موسيقار نمساوي.
1808 - دافيد ستراوس، كاتب وعالم إلهيات ألماني.
1832 - لويس كارول، كاتب إنكليزي.
1836 - ليوبولد فون زاخر مازوخ، أديب نمساوي.
1848 - هيهاتشيرو توغو، قائد أسطول بحري ياباني.
1850 - إدوارد جون سميث، قبطان سفينة التايتنك.
1859 - فيلهلم الثاني، قيصر ألمانيا.
1860 ـ غابرييله بوسانر، أول امرأة تعمل بالطب في النمسا.
1885 - جيروم كيرن، موسيقي أمريكي.
1903 - جون إيكلس، عالم فيزيولوجيا أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1963.
1910 - ادفارت كارديل، سياسي شيوعي يوغوسلافي.
1925 - هدى شمس الدين، ممثلة مصرية.
1932 - بوريس شاخلين، لاعب أولمبي لرياضة الجمباز من الاتحاد السوفييتي.
1933 - محمد الفايد، ملياردير ورجل أعمال مصري.
1936 - فؤاد أحمد، ممثل مصري.
1936 - فلورين بيرسك، ممثل روماني.
1936 - صمويل تينج، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1976.
1939 - إبراهيم مرعشلي، ممثل لبناني.
1940 - جيمس كرومويل، ممثل أمريكي.
1944 - ميريد كوريجان، ناشطة سلام من أيرلندا الشمالية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1976.
1947 - بيورن أفزيليوس مغني وكاتب أغاني وعازف غيتار سويدي.
1954 - ستيليوس بابافلوراتوس، لاعب كرة قدم يوناني.
1956 - ميمي روجرز، ممثلة أمريكية.
1957 - فرانك ميلر، مخرج وكاتب قصص مصورة أمريكي.
1958 - هشام سليم، ممثل مصري.
1959 - يوران هغلوند، سياسي سويدي.
1959 - كيث أولبرمان، مذيع وإعلامي أمريكي.
1964 - بريجيت فوندا، ممثلة أمريكية.
1967 - بوبي ديول، ممثل هندي.
1968 - باتريك بلوندو، لاعب كرة قدم فرنسي.
1969 - بوبي ديول، ممثل هندي.
1971 - ليل جون، مغني راب أمريكي.
1974 - أوله أينار بيورندالن، لاعب أولمبي لرياضة بياثلون من النرويج.
1974 - أندريه بافل، لاعب كرة مضرب روماني.
1976 - أهن جونغ هوان، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.
1979 - روزاموند بايك، ممثلة إنجليزية.
1980 - مارات سافين، لاعب كرة مضرب روسي.
1985 - عبد الله بوشهري، ممثل إيراني يعمل في الكويت.
1987 - أنتون شونين، لاعب كرة قدم روسي.
1988 - كيرلون، لاعب كرة قدم برازيلي.
1989 - ألبيرتو بوتيا، لاعب كرة قدم إسباني.
1990 - أمينة العلي، ممثلة مغربية.
وفيات
98 - نيرفا، أول الأباطرة الأنطونيين الرومان.
661 - علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين
1596 - فرنسيس دريك، مستكشف إنكليزي.
1901 - جوزيبي فيردي، موسيقار إيطالي.
1951 - كارل غوستاف إميل مانرهايم، رئيس فنلندا.
1983 - لويس دي فنيس، ممثل فرنسي.
1983 - محمود إسماعيل، كاتب وممثل مصري.
2003 - محسن زايد، كاتب سيناريو مصري.
2004 - مبارك عبد الله الدبوس، نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي.
2005 - الأميرة فوزية، ابنة فاروق الأول آخر ملوك المملكة المصرية.
2005 - عبده بدوي، شاعر مصري.
2008 - سوهارتو، رئيس إندونيسيا.
2010 - هوارد زين، مؤرخ أمريكي.
2010 - جيروم ديفيد سالينغر، روائي أمريكي.
أعياد ومناسبات
ذكرى ضحايا النازية في بولندا.
عيد القديس سافا في صربيا.
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