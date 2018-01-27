اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 27 يناير / كانون الثاني:



661 - وفاة الإمام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين.

1832 - إنطلاق مقاومة الأمير عبد القادر ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر.

1900 - اندلاع ثورة الملاكمين في الصين، والدبلوماسيون الأجانب في بكين يطالبون بتأديب المتمردين.

1926 - الإنكليزي جون بيرد يخترع التلفاز.

1927 - الإعلان عن قيام مملكة الحجاز ونجد في الجزيرة العربية.

1944 - رفع الحصار عن مدينة لينينغراد بعد ما يقارب 900 يوم منذ بدايته وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1967 - احتراق حجرة قيادة المركبة أبولو مما أدى لمقتل رواد الفضاء الثلاث المتواجدين على متنها، خلال إجراءات التدريبات على المهمة أبولو 11.

1973 - الولايات المتحدة وفيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية وجماعة الفيت كونغ يوقعون في باريس اتفاقية لإحلال السلام في فيتنام.

1980 - روبرت موجابي يعود من المنفى إلى روديسيا.

1991 - إرغام الرئيس الصومالي محمد سياد بري على التخلي عن السلطة بعد معارك استمرت 4 أسابيع في العاصمة مقديشو.

1996 - العقيد إبراهيم بارع معين الصرة يطيح بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في النيجر مهمان عثمان.

2003 - مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يعلن في تقريره لمجلس الأمن إن فريق الوكالة لم يعثر حتى الآن على أي أنشطة نووية مشبوهة في العراق.

2006 - زلزال في بحر الباندا بقوة مقدارها 7.7 على مقياس ريختر.

2014 - المجلس الوطني التأسيسي التونسي يصادق على دستور تونس 2014، والرئاسات الثلاثة في تونس يختمونه في جلسة حضرتها شخصيات دولية.

2014 - رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروف يقدم استقالته على وقع احتجاجات الميدان الأوروبي التي استمرت لأكثر من شهر.

2016 - هيلدا هاين تصبح أول رئيسةٍ لجمهورية جزر مارشال، وأول رئيسة لدولة في أوقيانوسيا.

2017 - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يحظر دخول مواطني سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لأجل محدد، مما أثار احتجاجات وجدلا قانونيا.



مواليد

1546 - يواكيم فريدرش، الأمير الناخب لمرغريفية براندنبورغ.

1662 - ريتشارد بنتلي، عالم إلهيات وأديب كلاسيكي وناقد إنكليزي.

1687 - يوهان بالتازار نويمان، مهندس معماري ألماني.

1756 - موزارت، موسيقار نمساوي.

1808 - دافيد ستراوس، كاتب وعالم إلهيات ألماني.

1832 - لويس كارول، كاتب إنكليزي.

1836 - ليوبولد فون زاخر مازوخ، أديب نمساوي.

1848 - هيهاتشيرو توغو، قائد أسطول بحري ياباني.

1850 - إدوارد جون سميث، قبطان سفينة التايتنك.

1859 - فيلهلم الثاني، قيصر ألمانيا.

1860 ـ غابرييله بوسانر، أول امرأة تعمل بالطب في النمسا.

1885 - جيروم كيرن، موسيقي أمريكي.

1903 - جون إيكلس، عالم فيزيولوجيا أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1963.

1910 - ادفارت كارديل، سياسي شيوعي يوغوسلافي.

1925 - هدى شمس الدين، ممثلة مصرية.

1932 - بوريس شاخلين، لاعب أولمبي لرياضة الجمباز من الاتحاد السوفييتي.

1933 - محمد الفايد، ملياردير ورجل أعمال مصري.

1936 - فؤاد أحمد، ممثل مصري.

1936 - فلورين بيرسك، ممثل روماني.

1936 - صمويل تينج، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1976.

1939 - إبراهيم مرعشلي، ممثل لبناني.

1940 - جيمس كرومويل، ممثل أمريكي.

1944 - ميريد كوريجان، ناشطة سلام من أيرلندا الشمالية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1976.

1947 - بيورن أفزيليوس مغني وكاتب أغاني وعازف غيتار سويدي.

1954 - ستيليوس بابافلوراتوس، لاعب كرة قدم يوناني.

1956 - ميمي روجرز، ممثلة أمريكية.

1957 - فرانك ميلر، مخرج وكاتب قصص مصورة أمريكي.

1958 - هشام سليم، ممثل مصري.

1959 - يوران هغلوند، سياسي سويدي.

1959 - كيث أولبرمان، مذيع وإعلامي أمريكي.

1964 - بريجيت فوندا، ممثلة أمريكية.

1967 - بوبي ديول، ممثل هندي.

1968 - باتريك بلوندو، لاعب كرة قدم فرنسي.

1969 - بوبي ديول، ممثل هندي.

1971 - ليل جون، مغني راب أمريكي.

1974 - أوله أينار بيورندالن، لاعب أولمبي لرياضة بياثلون من النرويج.

1974 - أندريه بافل، لاعب كرة مضرب روماني.

1976 - أهن جونغ هوان، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.

1979 - روزاموند بايك، ممثلة إنجليزية.

1980 - مارات سافين، لاعب كرة مضرب روسي.

1985 - عبد الله بوشهري، ممثل إيراني يعمل في الكويت.

1987 - أنتون شونين، لاعب كرة قدم روسي.

1988 - كيرلون، لاعب كرة قدم برازيلي.

1989 - ألبيرتو بوتيا، لاعب كرة قدم إسباني.

1990 - أمينة العلي، ممثلة مغربية.



وفيات

98 - نيرفا، أول الأباطرة الأنطونيين الرومان.

661 - علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين

1596 - فرنسيس دريك، مستكشف إنكليزي.

1901 - جوزيبي فيردي، موسيقار إيطالي.

1951 - كارل غوستاف إميل مانرهايم، رئيس فنلندا.

1983 - لويس دي فنيس، ممثل فرنسي.

1983 - محمود إسماعيل، كاتب وممثل مصري.

2003 - محسن زايد، كاتب سيناريو مصري.

2004 - مبارك عبد الله الدبوس، نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي.

2005 - الأميرة فوزية، ابنة فاروق الأول آخر ملوك المملكة المصرية.

2005 - عبده بدوي، شاعر مصري.

2008 - سوهارتو، رئيس إندونيسيا.

2010 - هوارد زين، مؤرخ أمريكي.

2010 - جيروم ديفيد سالينغر، روائي أمريكي.



أعياد ومناسبات

ذكرى ضحايا النازية في بولندا.

عيد القديس سافا في صربيا.



للمتابعة اليومية والمستمرة لـ"اليوم في التاريخ" إضغط هنا.