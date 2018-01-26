اليوم في التاريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اليوم في التاريخ، يعرض ابرز الأحداث المؤثرة عالميًّا التي حدثت في مثل هذا اليوم، بشكل متسلسل.

حدث في مثل هذا اليوم 26 يناير / كانون الثاني:



1340 - ملك إنكلترا إدوارد الثالث يعلن ملكًا على فرنسا.

1479 - السلطان العثماني محمد الفاتح يستولي على مدينة أشقودرة بشمال ألبانيا والتي كانت خاضعة لحكم البنادقة.

1699 - توقيع معاهدة كارلوفجة بين الدولة العثمانية والنمسا وروسيا والبندقية والتي بمقتضاها تنازلت الدولة العثمانية عن بلاد المجر وإقليم ترانسيلفانيا للنمسا، ومدينة أزاق لروسيا.

1785 - بنجامين فرانكلين يكتب رسالة إلى ابنته يظهر فيها إحباطه بسبب اختيار النسر كرمز للولايات المتحدة بدلًا من الديك الرومي.

1788 - الأسطول الأول البريطاني تحت قيادة آرثر فيليب يبحر إلى ميناء سيدني لتأسيس مدينة سيدني المستوطنة الأوروبية الدائمة الأولى في القارة، ويحتفل بهذا اليوم كيوم أستراليا الوطني.

1802 - الكونغرس الأمريكي يقر قانون لإنشاء مكتبة، وهذه المكتبة أصبحت فيما بعد مكتبة الكونغرس.

1837 - ميشيغان تصبح الولاية الأمريكية السادسة والعشرون.

1841 - المملكة المتحدة تحتل هونغ كونغ.

1861 - ولاية لويزيانا تنفصل عن الولايات المتحدة.

1870 - انضمام فيرجينيا للمرة الثانية إلى اتحاد الولايات الأمريكية.

1885 - القوات الموالية للمهدي تحتل الخرطوم.

1901 - القوات الفرنسية في الجزائر تصادر أملاك المشاركين في ثورة عين التركي.

1937 - السلطات الفرنسية في الجزائر تحل حزب نجم شمال إفريقيا الذي يتزعمه مصالي الحاج.

1939 - القوات الموالية لفرانسيسكو فرانكو تحتل برشلونة بمساعدة من إيطاليا.

1942 - وصول طلائع القوات الأمريكية الأولى إلى أوروبا في أيرلندا الشمالية وذلك للمشاركة في الحرب العالمية الثانية.

1952 - اندلاع حريق كبير في القاهرة التهمت خلاله النار نحو 700 محل وسينما وكازينو وفندق ومكتب ونادي في شوارع وميادين وسط المدينة.

1962 - المسبار "رينجر 3" ينطلق لدراسة القمر، لكنه أخطأ هدفه بما يقدر بحوالي 22000 ميل (35400 كيلومتر).

1965 - اللغة الهندية تصبح اللغة الرسمية للهند.

1981 - مصر تستعيد سيناء والعريش إلى سيادتها.

1983 - إصدار برنامج لوتس 1-2-3.

1992 - الرئيس الروسي بوريس يلتسن يعلن بأن روسيا ستتوقف عن استهداف المدن الأمريكية بالأسلحة النووية.

1994 - رجل يطلق عيارين ناريين فارغين على الأمير تشارلز أمير ويلز في سيدني بأستراليا.

1996 - السيدة الأمريكية الأولى هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها أمام هيئة المحلفين الكبرى بما عرف بفضيحة وايت ووتر.

1998 - الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ينكر خلال تسجيل تلفزيوني إقامة علاقة جنسية مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.

1998 - شركة كومباك تشتري "ديجيتال إيكويبمنت كوربوريشن".

2005 - كونداليزا رايز تؤدي اليمين كوزير للخارجية الأمريكية، لتصبح أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تتولى هذا المنصب.

2005 - تحطم ثلاثة قطارات في "جلنديل" بكاليفورنيا قرب لوس أنجلوس يوقع 11 قتيل و200 جريح.



مواليد

1763 - كارل الرابع عشر يوهان، ملك السويد.

1781 - أخيم فون أرنيم، شاعر ألماني.

1839 - إلياس صالح، كاتب، ومؤرخ، وأديب، وشاعر، ومترجم سوري.

1842 - فرانسو كوبيه، شاعر وروائي فرنسي.

1880 - دوغلاس ماكارثر، جنرال أمريكي.

1904 - شون ماكبرايد، سياسي أيرلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1974.

1911 - بولي كارب كوش، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1955.

1918 - نيكولاي تشاوتشيسكو، رئيس رومانيا الأول.

1920 - هانز هولزر، مؤلف وباحث أمريكي.

1921 - أكيو موريتا، أحد الشركاء المؤسسين في شركة سوني.

1924 - رؤوف دنكتاش، سياسي قبرصي.

1925 - بول نيومان، ممثل أمريكي.

1928 - عبد اللطيف الفيلالي، رئيس وزراء مغربي.

1937 - خالد النفيسي، ممثل كويتي.

1943 - سعاد حسني، ممثلة مصرية.

1950 - يورج هايدر، سياسي نمساوي.

1951 - محمد العرابي، وزير خارجية مصر.

1953 - أندرس فوغ راسموسن، سياسي دنماركي.

1956 - سحر حمدي، ممثلة وراقصة مصرية.

1958 - ألين دي جينيريس، ممثلة أمريكية.

1963 - خوسيه مورينيو، مدرب كرة قدم برتغالي.

1965 - سهى سالم، ممثلة عراقية.

1967 - توشيوكي موريكاوا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1970 - تريسي ميدندورف، ممثلة أمريكية.

1977 - جستين جيملستوب، لاعب كرة المضرب أمريكي.

1980 - ساناي كوباياشي، ممثلة أداء صوتي يابانية.

1984 - إيان تورنر، لاعب كرة قدم اسكتلندي.

1987 - سيباستيان جيوفينكو، لاعب كرة قدم إيطالي.

1990 - نواف العابد، لاعب كرة قدم سعودي.



وفيات

1474 - شهاب الدين الحجازي، أديب مصري.

1823 - إدوارد جينر، طبيب إنجليزي.

1839 - ستيفن فان رينسيلار، نائب حاكم ولاية نيويورك، وعضو في الكونغرس الأمريكي عن ولاية نيويورك، وميجر جنرال في الجيش الشعبي لولاية نيويورك.

1942 - فيليكس هاوسدورف، عالم رياضيات ألماني.

2003 ـ آنا ماري شيمل، مستشرقة ألمانية.



أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للجمارك.

رأس السنة الكورية في كوريا.

اليوم الوطني في أستراليا.

عيد الجمهورية في الهند.

عيد الاستقلال في أوغندا.



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