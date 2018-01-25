سعوديون يختارون أجمل مذيعة عبر وسم #اجمل_مذيعه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

دشن مغردون سعوديون على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وسم بعنوان #أجمل_مذيعه، عبروا فيه عن رأيهم واختياراتهم لأجمل مذيعة من وجهة نظرهم الخاصة.

واختلفت الآراء بين النشطاء، فمنهم من تفاعل مع الوسم بالفعل واختار عدد من الشخصيات، ومنهم من اعتبر الوسم غير مفيد وانتقده، في حين اتجه مجموعة من المغردين لإختيار زوجاتهن بقولهم أجمل مذيعة لك من أنجبت لك أطفالك وطبخت لك أكلك ووضعت الميكاب لك وحدك وليس للعالم لينظروا إليها.

وكانت من ضمن الأسماء التي رشحها المغردين المذيعة هبة حيدري وريم بساطي وسهير القيسي وحليمة بولند.

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